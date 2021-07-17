Вячеслав Ганелин отвечает на вопросы Михаила Кулль

"Ну, вот мы и дождались на­стоящей "горячей" музыки!", — так высказывались в массе своей многочисленные зри­тели, расходясь после по­трясшего их концерта квар­тета Гари Кесаяна. Зал Ереванского оперного театра был переполнен, шут­ка ли — в ...