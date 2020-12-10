Роман Мирошниченко: я предпочитаю джазовый концепт!
10.12.2020
Д.Миропольский (Д.М.): Вы записывали новый альбом «Шестое чувство» (The Sixth Sense) с апреля по сентябрь 2020 года. А как долго сочинялись композиции?
Р.Мирошниченко (Р.М.): Обычно после выхода каждого альбома я намеренно делаю продолжительную паузу. Для новых мелодий и аранжировок нужны новые
впечатления и новые идеи, иначе начнутся самоповторы. Так что лучше не частить.
Предыдущий альбом «Восхождение» (Ascension) публика встретила очень
хорошо, и на волне успеха сложился концепт следующего альбома: работа в
основном на электрогитарах. Но поиск новых идей не терпит спешки, и
достаточного музыкального материала накоплено не было, поэтому я
понимал, что записывать следующий альбом начну не скоро. А дальнейшие
события вроде бы это подтверждали.
Д.М.: Вы имеете в виду пандемию? Сейчас музыканты хором жалуются. А какое влияние она оказала на ваше творчество?
Р.М.: Накануне весны меня порадовали Первым призом американского конкурса
The International Acoustic Music Awards, и альбом-сборник моих лучших
композиций получил номинацию на The Independent Music Awards в
категории Best Compilation Album. Это вызвало резонанс в СМИ,
промоутеры стали делать предложения... Я уже было начал собираться в
большой гастрольный тур, но тут начался карантин.
Жизнь музыкального сообщества резко переменилась. Но лично для меня
новые правила открыли новые возможности. Сперва я получил приглашение
к сотрудничеству от Кашана Адмани (Kashan Admani), пакистанского
продюсера и владельца студии Dream Station Productions. Для его проекта We
Are One я записал гитарные треки. В записи других партий участвовали
поистине легендарные музыканты: ударные — Саймон Филлипс (Simon
Phillips), номинант Grammy; бас-гитара — виртуоз Стю Хэмм (Stu Hamm),
игравший с Джо Сатриани (Joe Satriani); перкуссия — Гумби Ортиз (Gumbi
Ortiz), участник проектов Эла Ди Меолы (Al Di Meola).
О проекте We Are One много писала мировая пресса. Музыкальное видео
«We Are One» набрало более 1 000 000 просмотров в соцсетях.
В апреле мы созвонились с великолепной гитаристкой Дженнифер Баттен
(Jennifer Batten), которая много лет выступала с Майклом Джексоном
(Michael Jackson). Собирались просто поговорить про тревожную ситуацию в
мире, но слово за слово решили записать совместный сингл.
Я показал набросок мелодии и риффа. Материал ей очень понравился.
Дальше была запись аранжировки под дуэт, в которой участвовали мои
давние партнёры по студии и сцене, профессионалы высочайшего уровня
Валерий Черноок (ударные) и Олег Канаков (бас-гитара). Наконец,
Дженнифер записала свои гитарные партии, я сделал микс — и созданный в
изоляции сингл с говорящим названием IsoBoogie вышел в свет.
Релиз оказался успешным, свободного времени из-за отмены выступлений
стало намного больше, недостатка в новых идеях уже не было, и всё это
послужило стимулом для записи следующего альбома. Опыт показал, что
нынешняя ситуация — совсем не конец света, а внутренний голос сказал, что
пора начинать. Главное — не тормозить и не жаловаться, а делать своё дело.
Я с головой ушёл в работу и стал записывать «Шестое чувство».
Д.М.: Новые композиции изначально сочинены с прицелом на конкретных участников записи? Или же это приглашённые музыканты так удачно вписались в структуру ваших композиций?
Р.М.: Бас-гитарист Банни Брюнель (Bunny Brunel) запомнил меня на выставке
NAMM Show в Калифорнии несколько лет назад. Также на него произвели
впечатление мои предыдущие альбомы. Он искал нового гитариста для фьюжн-проекта CAB и предложил мне сотрудничество. Этот проект знаменит в музыкальном мире: альбомы CAB дважды номинировались на Grammy. А когда запись была готова, я в ответ предложил Банни Брюнелю записать соло для трека с моего альбома «Шестое чувство» под названием Flying Dragon — в честь космического корабля Илона Маска.
В треке Bodhrán's Magic мне была необходима перекличка гитары с
виртуозной скрипкой. Для записи я пригласил своего большого друга Чарли
Бишарата (Charlie Bisharat), лауреата Grammy, с которым выступал в
Калифорнии в 2010 году. Свою задачу он выполнил просто блестяще.
Недавно композиция Bodhrán's Magic получила номинацию на Hollywood
Music in Media Awards. Это престижнейшая премия, номинантами и
лауреатами которой становились саундтреки к фильмам «Джокер»,
«Паразиты», «Человек-паук», «Семейка Аддамс», «Форд против Феррари»,
«Зелёная книга» и такие музыканты, как Ханс Циммер (Hans Zimmer), Алан
Сильвестри (Alan Silvestri), Энни Леннокс (Annie Lennox), Сэм Смит (Sam
Smith), Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez), Леди Гага (Lady Gaga), группа
Earth, Wind & Fire...
Хотелось, чтобы в композиции Moon Over Tanjore перед моим гитарным соло
прозвучало продолжительное, виртуозное и в то же время мелодичное соло
на бас-гитаре. Я обратился к ещё одному давнему другу: никто на планете
Земля не смог бы воплотить мою идею лучше, чем Доминик ДиПьяцца
(Dominique DiPiazza).
И ещё два друга помогли усилить ритм-секцию перкуссией — Фрэнк Колон
(Frank Colon) и Гумби Ортиз (Gumbi Ortiz) входят в число лучших в мире
перкуссионистов, а для списка мировых звёзд, с которыми они выступали,
здесь не хватит места.
При записи моего альбома новым опытом стало участие Гари Хасбенда
(Gary Husband). Он уникальный мульти-инструменталист, в разное время
работал с великими Гари Муром (Gary Moore) и Алланом Холдсвортом
(Allan Holdsworth), а сейчас играет на клавишных у Джона Маклафлина (John
Mclaughlin).
Гари заставил всех поволноваться. Он сыграл соло на клавишных и прислал
микс. Его работа всем очень понравилась, и я попросил прислать отдельный
трек. Но тут выяснилось, что из-за серьёзного сбоя компьютера Гари потерял
всю информацию. Целый день он честно пытался восстановить материал, а
когда из этого ничего не вышло, в дело включились мы все. В результате
общими усилиями удалось изолировать из чернового микса его трек и
вернуть в проект. Чистовой микс мы сумели свести так, что всё звучит
идеально, будто никаких проблем не было. С гордостью за себя и своих
товарищей могу сказать: современные плагины в умелых руках иногда
творят настоящие чудеса!
Д.М.: Вы не раз выступали со Стивом Ваем. Судя по откликам, он внимательно следит за вашим творчеством. Было ли желание позвать его на запись альбома?
Р.М.: Стив Вай (Steve Vai) очень тепло отозвался о нашем сингле с Дженнифер
Баттен и написал мне:
Эй, Роман! Отличный трек! Восхитительные звучание гитары и
фразировка! Действительно классная штука! Рад видеть, что вы, ребята,
хорошо используете карантин!
Я знаю, как тщательно Стив подбирает слова, и всегда благодарен ему за
похвалы моей музыке. Конечно же, хотелось бы продолжить наше
сотрудничество. Но для Стива у меня есть идея вне контекста альбома —
записать сингл-трибьют Фрэнку Заппе (Frank Zappa). Поэтому ради
«Шестого чувства» я не стал его беспокоить.
Д.М.: Кроме восьми собственных композиций, вы включили в альбом «Шестое чувство» сочинения других авторов — Planar и Moon Over Tanjore. Почему вы выбрали эти пьесы для своего альбома?
Р.М.: Автор композиции Planar — Даниэль Фигуэйредо (Daniel Figueiredo),
дважды лауреат Latin Grammy и мой сопродюсер по альбому 2013 года
Surreal. Он замечательный композитор, аранжировщик, музыкальный
продюсер и звукорежиссёр.
На заключительном этапе работы над «Шестым чувством» я показал ему
материал. Даниэль, в свою очередь, прислал несколько своих новых
произведений с камерным оркестром. Пьеса Planar понравилась мне
настолько, что мы создали обновлённую аранжировку. Удачное сочетание
акустической и электрогитары на фоне звучания камерного оркестра
добавило новых красок в общую палитру альбома. Получился действительно
роскошный саунд.
Пьесу Moon Over Tanjore для трёх гитар написал Хенрик Андерсен (Henrik
Andersen). Её акустическая версия вошла в один из прошлых моих проектов
World Of Guitar Trio и была удостоена американской премии The Independent
Music Awards 2016 года в категории Best World Traditional Song.
С тех пор мне хотелось раскрыть огромный потенциал этой пьесы, сделав
электрическую версию. Это удалось в «Шестом чувстве», и Хенрик пришёл в
восторг.
Д.М.: В заглавной композиции The Sixth Sense звучит эмоциональный вокализ. Как вы пришли к этой идее? Где отыскали певца?
Р.М.: В 2017 году я выступал с бас-гитаристкой Джули Слик (Julie Slick) из Adrian
Belew Power Trio и выдающимся шведским барабанщиком Морганом
Огреном (Morgan Ågren), известным по работе у Фрэнка Заппы.
В одном из номеров специальным гостем был Мэтт Лоран (Matt Laurent) —
знаменитый исполнитель главной роли во всемирно известном мюзикле
«Собор Парижской Богоматери» (Notre Dame de Paris). Кроме того, Мэтт
популярен в Штатах и Канаде благодаря альбому Lucky Uke, составленному
из кавер-версий рок-хитов под аккомпанемент исключительно укуле́ле,
маленькой четырёхструнной гитары. Говорят, Мэтту даже звонил Джеймс
Хетфилд (James Hetfield) из «Металлики» (Metallica), чтобы лично
поблагодарить за Nothing Else Matters, — настолько музыкантов группы
впечатлил кавер в его исполнении.
Мэтт — очень сильный вокалист и просто отличный парень. Мы сразу с ним
поладили, с первой репетиции. Он большой фанат гитары и сам может
достаточно прилично играть. Диалог у нас был такой:
— Эй, Мэтт! Хочешь спеть в моём новом альбоме?
— Конечно, чёрт возьми! Это огромная честь для меня!
— Здорово, но альбом инструментальный, и есть идея записать бэк-вокал в
одной из вещей.
Чтобы задача была понятнее, я напомнил про знаменитый хит Гари Мура The
Loner, где мелодия гитары сопровождается вокалом на заднем плане. Мэтту
идея понравилась; он спел очень органично и очень красиво.
Нельзя не упомянуть ещё двоих участников записи заглавного трека с
альбома «Шестое чувство». Первый — Пол Вертико (Paul Wertico),
семикратный лауреат Grammy, который много лет играл на ударных с Пэтом
Метини (Pat Metheny). У меня он предстал в необычной роли
перкуссиониста. Второй — Луис Алисия (Luis Alicea), участник
электрических проектов Эла Ди Меолы: он записал партию ударных.
Д.М.: Как вы записываете свои гитарные соло? Сколько на это уходит дублей?
Р.М.: Я предпочитаю джазовый концепт, поэтому стараюсь записывать соло с
развитием и драматургией в лучших традициях джазовой импровизации.
Есть категория гитаристов, которые монтируют соло из фрагментов, иногда
чуть ли не по такту. Я предпочитаю играть на кураже без остановок, от
начала до конца. Благодаря этому соло получается не рафинированное: в нём
слышны драйв, естественная логика и эмоции, а не один только холодный
расчёт.
На такую запись может уйти продолжительное время, но не сотни дублей,
которые забивают жёсткий диск компьютера до отказа. Всему есть предел, и надо не терять здравого смысла. Работая в студии, я частенько напоминаю
себе и своим коллегам, что лучшее — враг хорошего.
Д.М.: Вы самостоятельно продюсируете свои записи. Альбом «Шестое чувство» действительно хорошо звучит. Что для вас труднее: сочинить музыку или превратить её в аудиотрек?
Р.М.: Думаю, альбом звучал бы хуже без опыта предыдущих записей — как
сольных, так и сессионных. В каждой новой работе я стараюсь использовать
этот опыт с максимальным КПД.
По вине коронавируса, или, быть может, благодаря ему я был вынужден
самостоятельно сводить альбом. «Шестое чувство» стало моим полноценным
дебютом в качестве звукорежиссёра. И здесь тоже пригодилась помощь
друзей.
Кроме уже упомянутого Даниэля Фигуэйредо, меня консультировал Барри
Рудольф (Barry Rudolph) — легенда звукозаписи, сотрудничавший с Родом
Стюартом (Rod Stewart), Миком Джаггером (Mick Jagger), Стэнли Кларком
(Stanley Clark) и другими суперзвёздами.
Очень большой вклад в сведение записей внесли Валерий Черноок с Олегом
Канаковым. Благодаря нашему сверхчуткому слуху и обоюдным ценным
советам удалось устранить многие ошибки в миксе. Так, в пять пар ушей,
вместе с зарубежными коллегами мы и осуществляли контроль.
Мастеринг я доверил бразильцу Эдуардо Кусдре (Eduardo Kusdra). Он
прекрасно отмастерил прошлый альбом и был единственным кандидатом на
эту роль.
Сочинение музыки и продакшн — процессы непростые, и каждый по-своему
прекрасен. Для меня очень важно получать удовольствие от погружения в
музыку с головой. По-моему, если музыканту приходится заставлять себя
работать, если творчество ему в тягость — значит, с музыкантом что-то не
так.
Д.М.: Когда и где вы планируете представить «Шестое чувство» вживую?
Р.М.: По известным причинам сейчас трудно делать прогнозы, и я ничего не
загадываю. Но как только обстановка нормализуется, презентация нового
альбома не заставит себя ждать.
Д.М.: Тем не менее, концертная жизнь происходит, пусть и с ограничением по заполнению залов зрителями. К сожалению, за время бездействия многие классические музыканты, и рокеры, и джазмены ощутимо растеряли форму. На концертах слышно, что материал «не в пальцах», есть проблемы с драйвом… А вы свою исполнительскую форму поддерживаете. Как вам это удаётся?
Р.М.: Рецепт простой: надо не ныть, а работать. В моих выступлениях был такой
же долгий перерыв, как и у всех коллег. Но я каждый день записывал музыку
для нового альбома, поэтому изоляция не могла повлиять на мою технику и
прочие навыки. А в сентябре мы с Валерием Чернооком и Олегом Канаковым
много репетировали для презентации нового проекта My Best Songs в
сопровождении потрясающего симфонического оркестра «Русская
Филармония», и позднее успешно представили масштабное шоу на
фестивале «Мир Гитары».
В октябре я выступал с пианистом Даниилом Крамером. Чтобы достойно
выглядеть в таком дуэте, тоже нужна хорошая форма. Сохранить её
позволили опыт и непрерывная работа в студии с разными гитарами. Так что
ни на репетициях, ни на сцене я не испытываю дискомфорта или неловкости
от последствий продолжительного перерыва в концертах.
Кстати, я уверен, что гитаристу для поддержания исполнительского
мастерства на должном уровне очень важно владеть акустической гитарой.
Калибр струн 0.12 и достойная высота струн над грифом сразу выдают не
мальчика, но мужа. :-)
Д.М.: Вы руководите международными проектами фестиваля «Мир гитары», который ежегодно проводится в Калуге. Каким будет фестиваль в 2021 году? Или об этом говорить ещё рано?
Р.М.: Есть надежда, что к будущей весне пандемия пойдёт на спад. Поэтому XXIV
международный фестиваль «Мир Гитары» намечен на конец мая 2021 года.
Мы с художественным руководителем фестиваля Олегом Акимовым
традиционно постараемся, чтобы программа была насыщенной.
Я выступлю в составе проекта CAB, о котором уже упоминал. Один из дней
фестиваля будет посвящён 100-летию великого Астора Пьяццоллы (Astor
Piazzolla). Постараюсь снова организовать выступление с его внуком —
великолепным ударником Даниэлем Пьяццоллой (Daniel Piazzolla). Есть
хорошие шансы на то, что к нам присоединится Марти Фридман (Marty
Friedman) из группы Megadeth — тоже большой поклонник «короля танго».
Думаю, поклонники Фридмана знают, что он переехал из США в Японию и
делает там неплохую карьеру. Вообще виртуозы у японцев в почёте, я лично
в этом убедился. Мой новый альбом «Шестое чувство» вызвал большой
интерес в Стране восходящего солнца. Так что на днях, вслед за мировым
релизом на платформах iTunes и Bandcamp, стартует широкая дистрибуция
специального тиража компакт-дисков The Sixth Sense по всей Японии.
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