Роман Мирошниченко: я предпочитаю джазовый концепт!

— Игорь, когда ты начал свою профессиональную карьеру? — С 1980 года я стал работать в филармонии г. Сумы, где, кстати, родился, именно в эти годы я ощутил свою привязанность к фанку и джазу. Хочу сказать, что моим первым учителем был ...