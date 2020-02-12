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Эвелин Гленни: терпение - главная добродетель музыканта

12.02.2020

Эвелин Гленни: терпение - главная добродетель музыканта
15 февраля в Большом зале Санкт-Петербургской Филармонии выступает Эвелин Гленни — пожалуй, самая известная сегодня в мире исполнительница на ударных, обладательница Grammy, сотрудничавшая с Бьорк, Стингом, Георгом Шолти, Леонардом Слаткиным, Мюрреем Перайей, Эммануэлем Аксом. В Северную столицу она приезжает по случаю проходящего Года музыки Великобритании и России. Компанию офицеру и кавалерственной даме Ордена Британской империи составит шотландское джазовое трио HLK в составе: Ричард Хэрролд (фортепиано), Энт Ло (гитара) и Ричард Касс (барабаны). Накануне концерта Эвелин Гленни поделилась мыслями о природе творчества, принципах музыкального сотрудничества и отношениях с публикой.

— Как известно, Стравинский на вопрос «Для кого вы пишете?» ответил: «Для себя и для гипотетического альтер эго». Вы представляете себе образ вашего слушателя? Есть ли кто-то, к кому вы обращаетесь персонально, на чьё внимание вы претендуете особо?

— Нет, нет и нет. Будучи музыкантом, я должна быть честна с аудиторией и самой собой, должна передавать свои эмоции публике, но я не должна ничего навязывать слушателям. Нужно довериться слушателям, и пусть все происходит так, как должно быть. Было бы самоубийством пытаться «угодить» кому-то. Музыка предполагает споры, различные взгляды на исполнение, разные мнения, и было бы странно пытаться контролировать чье-то восприятие, да это и невозможно. Мы можем обладать музыкой очень короткое время, затем она покидает нас, чтобы прийти вновь, но уже другой.

— Бывает ли у вас эмоциональная усталость от музыки? Если да, то как вы ее преодолеваете?

— Я не могу позволить каким-то эмоциям, даже очень сильным, взять верх, повлиять на мою работу, это было бы не очень правильно по отношению к музыке и публике. Иногда отдых от музыки необходим, и тогда помогает пешая или велосипедная прогулка, работа в саду и т. д. В общем, у меня достаточно способов не доводить занятия музыкой до той степени эмоционального опустошения, которую, возможно, вы имеете в виду.

— Что бы вы хотели увидеть о себе в энциклопедиях? Что вы считаете своим самым большим достижением?

— Я не мыслю в таких категориях. Я стараюсь идти своим путем, понимая, что важнейшая добродетель музыканта — терпение, и стараюсь не терять его. Я испытываю колоссальное удовольствие, когда получается достигнуть целей, которые я сама перед собою когда-то поставила. Возможно, это и есть то достижение, о котором вы говорите. Я по-прежнему испытываю огромный интерес к музыке, но это не объясняется какими-то внешними факторами, некими событиями в окружающем мире. Это идёт изнутри.

— Понимают ли производители музыкальных инструментов потребности исполнителей, в частности, играющих на ударных инструментах? Вы хотели бы создать свою собственную линию музыкальных инструментов?

— Конечно, важно, чтобы исполнители и те, кто выпускает инструменты, сотрудничали и понимали друг друга, особенно это касается перкуссии, количество вариаций которой огромно. Один известный производитель выпустил перкуссию Aluphone Glennie, я играла на ней на церемонии открытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. У меня есть своя линия ударных в Sticks and Mallets. Сегодня едва ли что мешает полноценному сотрудничеству производителей музыкальных инструментов и музыкантов, есть все возможности для этого.

— Кого бы вы могли назвать своим учителем как в музыке, так и в жизни?

— На меня сильно повлияли Жаклин Мари Дю Пре с её чистой радостью открытия и врожденной музыкальностью и Гленн Гульд с его нестандартным мышлением, благодаря которому его старые записи звучат по-прежнему свежо. К сожалению, мне не довелось познакомиться с ними лично, но их присутствие я ощущаю много лет. Нельзя сказать, что я училась только у этих двух выдающихся исполнителей. Я всегда старалась находить что-то ценное и важное у тех, кто встречается мне в жизни, будь то ребенок, бездомный или всемирно известный музыкант. Конечно, в первую очередь моими учителями были родители, преподавшие мне уроки порядочности, трудолюбия, терпения.

— С кем бы предпочли сотрудничать: с человеком невыносимого нрава, но большого таланта, или с человеком невеликих способностей, но приятного в общении?

— Не нужно соглашаться со всем и принимать всё, что исходит от человека, иногда стоит и сказать «нет», но, конечно, основа совместной работы это уважение и готовность идти навстречу друг другу, способствовать совместному созданию чего-то нового, неожиданного. Сотрудничество с очень пожилым человеком или пятилетним малышом может быть столь же плодотворным, как и с именитым коллегой в расцвете сил и таланта. Совместная работа для меня начинается не тогда, когда мы садимся за инструменты. Оно начинается за чашкой чая или в дружеском кругу. Знакомство с человеком за пределами концертной площадки помогает создать то, что потом будет представлено на ней.

— Как часто вы сталкивались с предубеждениями со стороны СМИ, недобросовестных и некомпетентных критиков? Какой была ваша реакция на это?

— Интернет дал голос широкой аудитории, но я в конечном счете должна прислушиваться к себе, анализируя то, что делаю. Я знаю, что на меня не могут повлиять и направить не в ту сторону те мириады отзывов, которые сегодня приходят ко мне через социальные сети.

— В чем разница между хорошей и плохой музыкой?

— Я не оцениваю произведения как «хорошие» или «плохие», мне важно, вхожу ли в резонанс с этой музыкой. Некоторые пьесы, которые я играла в молодости, я, наверное, не могу исполнять сейчас так же хорошо. И наоборот, что-то исполняю гораздо лучше, чем много лет назад. Это естественное течение жизни, и нужно постоянно прислушиваться к себе, к своим отношениям с репертуаром, что мы играем. Великая пьеса и великий исполнитель порой не рождают «химию», а бывает и так, что великий исполнитель превращает обычное сочинение во что-то грандиозное.

— Для вас написано более 200 пьес. Случалось ли так, что некоторые из этих произведений не казались вам стоящими и вы понимали, что вам не хочется их исполнять? Как правильно поступать в подобных ситуациях?

—. Не стоит никогда рубить сплеча и выносить оценки сходу. Некоторым вещам нужно время, чтобы «созреть», и нужно обладать терпением, чтобы работать с композитором после того, как произведение написано. В конце концов в силах музыканта сделать так, чтобы не самый удачный фрагмент зазвучал как шедевр. Моя философия заключается в том, что вещь, которую я сейчас играю — самая любимая.

— Великого баскетболиста Майкла Джордана спросили на пике его карьеры: «Что можно вам предложить, чтобы вы ушли из спорта?» Он ответил: «Миллиард долларов и время подумать над вашим вопросом». Что можно предложить вам, чтобы вы оставили музыку? Есть ли вообще такая цена?

— Прекрасный ответ. Мы все понимаем: то, что сегодня кажется нам бесценным, возможно, не будет через какое-то время иметь вообще никакой ценности. Поэтому не могу сказать ничего определенного кроме следующего: пока у меня есть здоровье и счастье заниматься музыкой, не нужно мне ничего предлагать!

Беседовал Сергей Князев

материал предоставлен архивом пресс-службы Года музыки Великобритании и России.


стиль
джаз
страна
Великобритания

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