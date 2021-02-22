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«Заслуженный перкуссионист Армении»

22.02.2021

«Заслуженный перкуссионист Армении»
Именно так называют в шутку, а иногда и всерьез, Эдуарда Арутюняна в Ереване. Сегодня он играет практически на всех мыслимых и немыслимых перкуссионных инструментах, известных в мире – недаром ведь австрийский джазовый певец Майк Моссисян назвал его быстро прижившимся прозвищем «Mister Percussion». А начиналось все в детском эстрадном ансамбле «Лаптерик», тогда Эдику было 10 лет. Его заметил легендарный барабанщик Роберт Еолчян, бывший ударником в первом джаз-оркестре Армении п\у Артемия Айвазяна, а затем продолживший свою карьеру в Госджазе Армении уже п\у Константина Орбеляна. Он и порекомендовал Эдика в ансамбль в качестве барабанщика. А главное, он взял его под свое крыло и передал свои знания.

Имя этого музыканта не раз упоминалось в многочисленных статьях, посвященных армянскому джазу, и на страницах «Джаз-квадрата». И это не случайно – без него невозможно говорить о самых разных коллективах, причем, не только джазовых. И не только армянских. Он играл вместе с основателем греческой new age группы "Nor-Dar" перкуссионистом Орестисом Мустидисом, в коллективе всемирно известного мастера дудука Дживана Гаспаряна, в оркестре, аккомпанировавшем в ереванском концерте Йосифу Кобзону, и уже много лет играет в Национальном Филармоническом Оркестре Армении.

Что касается чисто джазовой составляющей его творческой жизни, то тут, первым долгом, нужно сказать о многолетнем участии в лучшей джазовой и этно-джазовой группе Армении, пожалуй, то, что называется, всех времен, «Time Report». Коллектив, собравший лучших музыкантов страны периода 90-2000-х годов, записавший два полноформатных альбома и успешно защищавший джазовую честь страны во многих странах мира.

Эдуард считает своим заочными, или, как сейчас модно говорить, виртуальными учителями Питер Эрскина, Закира Хуссейна, Алекса Акуна и Стива Гэдда. Именно их записи, школы наставляли его на «путь истинный». Ну, а если говорить о реальной жизни, то он брал частные уроки, посещал мастер-классы таких барабанщиков как Билли Кобэм, Боб Вейнер, Субрата Бхаттачария, у которого он познавал премудрости индийской перкуссии, Освальдо Хернандес, кто раскрыл ему секреты латин-перкуссии, Курош Бозоргпуур, мастера восточной перкуссии. В его творческой биографии совместные выступления с Ришаром Бона, Артуро Сандовалем, Чико Фриманом. Отдельной строкой следует упомянуть его работу в шоу легендарного Cirque du Soleil.

Говорить о манере игры нашего героя достаточно трудно. Ведь в результате его разноплановой музыкальной направленности, дать какую-либо оценку почти не представляется возможным. Можно употреблять лишь общие фразы – высокая техника, энергичность, настрой на постоянное развитие. Хотя, нет. Есть у него одна отличительная черта – страсть к миксу стилей и жанров. Он с удовольствием принимает предложения коллег поиграть с ними в разных стилях и жанрах. И использует свои навыки одной жанровой направленности в другой. И еще – слушая его игру, понимаешь, что он предпочитает мелодизм технической эквилибристике.

Если вы никогда не слышали его игру вживую, а он часто и много выступает за рубежом с самыми разными коллективами, то можно постараться найти и послушать его в записи, благо звук его перкуссионных инструментов, причем, как уже понятно, тоже самых разных, слышен на альбомах многочисленных музыкантов армянских и зарубежных – Аргентина, Япония, Германия, Канада, Швейцария, США…

- Год 2020-ый выдался очень тяжелым для всех, но особенным, он стал для артистов и музыкантов всех мастей. Как он прошел для тебя?

- Представь себе, я нашел для себя занятие. Правда, в первые пару месяцев было действительно тяжело. Но потом я начал рыться в своих архивах и нашел материал, к которому собирался обратиться давно, но все руки не доходили. Это записи армянского исполнителя старинных армянских песен и музыкального этнографа Айрика Мурадяна (1905 -1999), который внес неоценимый вклад в дело возрождения армянского фольклора. Прослушав его записи, сделанные в свое время на радио, у меня возникла идея воссоздать их в новой версии. Но, не в джазовой или поп, как сейчас это делают многие. А просто, немного осовременив их за счет добавления звучания академических инструментов, слегка изменив гармонии и ритмы. Я связался со своим старым товарищем и партнером по нескольким коллективам клавишником, композитором и аранжировщиком Хачиком Саакяном и предложил ему эту идею. Он сразу согласился и мы собрав коллектив единомышленников, начали работать. Я предлагал песни, общий формат их звучания, Хачик делал аранжировки, ребята играли. Мы записали уже три номера, сняли и видеоклипы. Одной из основных фишек этого проекта, названного «Hoy Nar Project», стало включение голоса самого Айрика Мурадяна, который нам удалось вырезать из старых радиозаписей, отчистить от искажений и вставить в наши треки. Скажем, в одном треке начинает петь наша вокалистка Анна Ерицян, а заканчивает Айрик Мурадян, в другом треке наоборот. Получилось достаточно оригинально. Надеюсь, что мы завершим этот проект и сможем записать альбом и серию видеоклипов.

- А что еще?

- Думаю над еще более необычным проектом – перкуссия и вокал. Однажды я уже делал нечто подобное. Тогда мы с нашим лучшим меццо-сопрано заслуженной артисткой Армении Анной Маилян представили публике такой проект, который был очень хорошо принят публикой. Хочу возродить его, может быть слегка видоизменив и с другой вокалисткой. Это будет подборка древних армянских песен, многие из которых практически сейчас забыты.

- Что-то ты зациклился на фолклоре. Я знаю, что ты работал с группой MVF, исповедующей принципы этно-джаза, выступал с ними на джаз-фестивале в Нью-Йорке, записал с ними альбом, работал с группой Gata Band, представляющей синтез фолка и электроники. А что с джазом покончено?

- Нет, конечно. Я продолжаю сотрудничать со многими нашими музыкантами. Сейчас вот, вроде, ситуация с карантином становится полегче, открылись джаз-клубы и я уже играю с ребятами. А вот из необычных проектов, хочу упомянуть последний по времени кубинского барабанщика Эдуардо Барроетабена, который приехал в Ереван за невестой и стал здесь своим. Мы с ним поиграли несколько раз, нашли общие точки соприкосновения и решили сделать совместный проект. Сейчас он уехал на родину, но должен в самое ближайшее время вернуться и мы с ним, надеюсь, сделаем, что-нибудь стоящее. А так, я открыт для предложений. Видишь ли, я не люблю долго стоять на одном месте, закапываться глубоко в какой-бы то не было проект. Я постоянно хочу двигаться вперед, ищу что-то новое и поэтому, становиться участником какой-то группы на длительной основе мне не хочется. А тем более, создавать свой собственный постоянный коллектив, который будет играть одну и ту же музыку постоянно.

- Но, тем не менее, у тебя есть один долгоиграющий проект – это твоя преподавательская деятельность. Он у тебя длится еще с 1991 года, когда ты создал детский джаз-ансамбль «PokrJazz», открыл класс ударных в музшколе, создал Ассоциацию армянских ударников, выпускал какое-то печатное издание, создал и выпустил учебное пособие «Система технических упражнений для ударных инструментов», которым пользуются в музыкальных школах, да и все желающие научиться играть.

- Да, я в последние несколько лет веду класс ударных в музшколе. Представь себе, что у меня много учеников, по разным направлениям. Кто-то хочет играть на ударной установке, кого-то больше привлекает латин-перкуссия, кого-то восточные ударные инструменты. Я с удовольствием всегда работал с детьми и это желание, пожалуй, единственное, которое у меня не меняется на протяжении очень многих лет.

Армен Манукян


стиль
джаз, этно
автор
Армен МАНУКЯН
страна
Армения
музыкальный стиль
этно-джаз

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