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Ron Davis - SymphRONica UpfRONt
02.07.2019
Символичная случайность: линк к этому альбому прислан нам PR-агентством Crossover Media. Символичная потому, что трудно себе представить более яркое и талантливое воплощение музыкального направления под условным названием crossover, чем альбом канадского пианиста и композитора Рона Дэвиса SymphRONica UpfRONt. Можно, конечно, улыбнуться забавным каламбурам с написанием названия альбома, где акцентировано имя Дэвиса, но SymphRONica – проект серьезный, существующий аж с 2013 года и отличает его совершенно особый саунд. SymphRONica UpfRONt – это уже третий альбом в рамках этого проекта, а в целом – двенадцатый в дискографии Рона Дэвиса, за плечами которого очень солидные достижения.
Уже тинейджером Дэвис профессионально выступал в качестве джазового пианиста в Торонто. Его родители, выходцы из Польши, пережившие холокост и нацистские концлагеря, поселились в этом канадском городе в 1948 году. Рон учился в Королевской консерватории, но, по настоянию родителей, не видевших в музыке будущее своего младшего сына, получил диплом юриста в Университете Торонто и в дальнейшем активно изучал французский язык. Второй раз, и окончательно, он вернулся к музыке в 1997 году, благодаря дуэтам с саксофонистом Дугом Банвеллом. По словам самого Рона, как пианист, он испытывал наиболее сильное влияние Арта Тэйтума, Телониуса Монка и своего земляка Оскара Питерсона. Собственные работы (его первый альбом появился в 2001 году) принесли Рону Дэвису признание публики и критики. Он много концертирует, выступает на различных фестивалях, а особенно его любят в Эдинбурге, где он является почетным гостем Edinburgh Festival Fringe четыре последних года – и, кстати, именно с проектом SymphRONica.
По составу SymphRONica – это сочетание джазового квартета (фортепьяно – гитара – бас – ударные) с академическим струнным квартетом. По музыке – удивительно гармоничное сочетание классической музыки, джаза и этнических мотивов. В этом смысле критика называет SymphRONica UpfRONt – лучшим альбомом Дэвиса в рамках этого проекта. Его 12 треков – это композиции самого Рона, пьесы его партнера и продюсера проекта, басиста Майка Даунса, а также несколько каверов. В одном из них, Nina, к этому джазово-академическому октету присоединяется супруга Рона, Даниэла Нарди, в качестве вокалистки. Порой, джаз со струнными упрекают в некоторой слащавости, такие оценки слышал еще Чарли Паркер. Ничуть не бывало в случае Рона Дэвиса: струнный квартет, особенно первая скрипка Элин Хомзи, отлично взаимодействует со своими джазовыми партнерами, и каждая композиция альбома с очень эффектными аранжировками выглядит полной жизни, эмоций и очень положительной энергетики.
© & (p) Really Records 2018
12 tks / 58 mins
(Ron Davis – p, keyb; Kevin Barrett – g, mandolin; Mike Downes – el. b. ac.b; Steve Heathcoate – dr, perc; Aline Homzy,Brielle Goheen – vi; Laurence Schaufele – viola; Raphael Weinroth-Browne – cello; Daniela Nardi – voc;)
Линк предоставлен Crossover Media
Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
кроссовер
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