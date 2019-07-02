Ron Davis - SymphRONica UpfRONt

Канадский джазовый пианист Энди Милн родился в 1969 году в городе Хэмилтон, Онтарио. Милн изучал секреты джаза в Университете Йорка в Торонто у самого Оскара Питерсона, и сегодня Энди считается одним из самых интересных пианистов, ...