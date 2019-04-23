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Four - There You Go Thinking Again
23.04.2019
Саксофонные квартеты в джазе – явление не массовое, но и не такое уж редкое. Американский квартет Four, ансамбль классического для саксофонного квартета состава: сопрано (Марк Уоткинс) – альт (Рэй Смит) – тенор (Сэндон Мэйхью) – баритон (Йон Гудмундсон), в этом плане выделяется «профессорским» уровнем своих участников: все они преподают искусство игры на саксофоне в различных учебных заведениях, а Марк Уоткинс еще и активно участвует в работе Всемирных Саксофонных Конгрессов. Four - частый гость престижных фестивалей в разных уголках мира, а свой первый альбом квартет выпустил еще в 2006 году. Представляемый же сегодня There You Go Thinking Again является уже пятым в дискографии коллектива, и вот концепция этой работы действительно очень необычна.
Как пишет в liner notes альбома Уоткинс, ее идея зародилась во время совместного выступления с аналогичным люксембургским коллективом Saxitude в 2012 году: это идея «двойного квартета». В альбоме There You Go Thinking Again десять композиций. Помимо Four в записи альбома участвовало еще пять квартетов: два американских, из Майами и из штата Юта, шотландский квартет Ричарда Ингрема, тот же Saxitude и хорватский Zagreb Quartet, основной специализацией которого является академическая музыка. Четыре из них – также классического состава, а вот в Saxitude – два альтиста, тенорист и баритонист. С каждым из этих коллективов Four исполняет по две композиции. Львиная доля пьес сочинена Марком Уоткинсом, но в альянсах с квартетами из Майами, Шотландии и Люксембурга одна из записанных композиций представлена авторами соответствующих коллективов.
Получилось интересно! Сдвоенное звучание инструментов, сложнейшие, кружевные переплетения голосов «высоких» и «низких» саксофонов, красивые темы, классные аранжировки и, конечно, яркие солисты. Уже в стартовой I Got Nothin’ But Nothin’ Уоткинса запомнились соло Майка Бриньолы из Майами на баритон-саксофоне и его партнеров – альт-саксофониста Смита (Four) и тенор-саксофониста Эда Калле (Майами). Сразу в нескольких пьесах на авансцену выходили музыканты Four – Уоткинс на сопрано-саксофоне и Мэйхью на тенор-саксофоне. А самой красивой композицией альбома мне показалась пьеса Newstime Роби Аренда из Saxitude, исполненная вместе с Four его коллективом. Но это уже вопрос индивидуального восприятия. А в целом альбом просто не может не понравиться многочисленным поклонникам инструмента, который для многих является символом джаза.
© 2018 Jazz Hang Records
10 tks / 50 mins
(Four (Mark Watkins, Ray Smith, Sandon Mayhew, Jon Gudmundson) with Miami Saxophone Quartet (Gary Keller, Gary Lindsay, Ed Calle, Mike Brignola), Richard Ingham Quartet (Oliver Eve, Sam Neal, Matthew Kilner, Richard Ingham), Saxitude (Dominque Gatto, Pierre Cocq-Amann, Robi Arend, Thomas Diemert), The Utah Saxophone Quartet (Charles Smith, Daron Bradford, Dave Feller, Gaylen Smith), The Zagreb Quartet (Dragan Sremec, Goran Mercep, Sasa Nestorovic, Madjaz Drevensek);)
Линк предоставлен Jazz Promo Services
Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания,
Люксембург,
США,
Хорватия
музыкальный стиль
мэйнстрим
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