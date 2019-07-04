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Главная » обзоры » издано в 2018г.

Dead Vortex - Event Horizon / Redshift

стиль:
04.07.2019

Dead Vortex - Event Horizon / Redshift
Две сессии, записанные с разницей в месяц в январе и феврале 2018 года в древнем португальском городе Синтра ансамблем Dead Vortex, сложились в первый альбом этого коллектива, сразу двойной, где первая сессия получила название Event Horizon, а вторая – Redshift. Выпущен альбом лиссабонским лейблом A Besta Records.

Dead Vortex – это квартет, который составили трубач и электронщик Луиш Геррейру, гитарист Жоржи Нуньо, бас-гитарист Андре Кальварьо и ударник Педру Санто. Ранее слышать этих музыкантов ни вместе, ни по отдельности, мне не доводилось. И вот - первая встреча. В каждую их представленных сессий вошло по четыре композиции, все они без названий и обозначены просто номерами. Уже первый из них на первом диске Event Horizon прояснил стилистику, исповедуемую Dead Vortex: это импровизационный авангардный джаз с очень сильным электронным привкусом. И если первый трек в основном заставлял следить за линией электрогитары Нуньо, репликами трубы Геррейру и рваным ритмом игры ударных и бас-гитары, то во втором на авансцену вышли разнообразные и причудливые электронные эффекты, а третий поразил энергетическим всплеском, наиболее сильном на этом диске. Второй диск альбома, озаглавленный Redshift, сделан в принципе в том же ключе, но здесь джаз-авангард вступил в реакцию синтеза с джаз-роком. Аритмия, преобладавшая в Event Horizon, сменилась более устойчивыми и все более жесткими с каждым треком ритмическими фигурами, весьма затейливо выписываемые не только басистом и ударником, но и синтезатором Геррейру, над которыми парят гитарные партии Нуньо. Апогея эта комбинация достигает во втором треке диска, на мой взгляд, самом интересном и креативном в альбоме. По началу третьего трека могло показаться, что роковая стилистика стала превалировать, благодаря диалогу гитары и трубы, но затем в этой самой длинной пьесе альбома в целом (почти шестнадцать минут звучания) властно взяла свое психоделия, безраздельно господствовавшая до конца композиции.

Электрический авангард, продемонстрированный португальскими музыкантами, весьма креативен, хотя придумать что-то принципиально новое в этой сфере трудно. Тем не менее, Dead Vortex за счет хорошего взаимопонимания участников квартета, исполнительского мастерства и импровизационности, как базового фактора музыки коллектива, представил запоминающуюся и разнообразную программу, которая рассчитана на достаточно широкую аудиторию слушателей – как поклонников авангарда, так и любителей психоделического джаз-рока.

© & (p) 2018 A Besta Records

2CD

1st: 4 tks / 35 mins

2nd: 4 tks / 38 mins

(Luis Guerreiro – tp, synth, electronics; Jorge Nuno – el.g; Andre Calvario – el.b; Pedro Santo – dr;)

Диск предоставил Jorge Nuno

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Португалия
музыкальный стиль
авангард, фьюжн
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