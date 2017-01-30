«Tsvetochnyui15» – новый путь от простого к сложному

«Tsvetochnyui15» – это первый в истории музыкальный бренд, старающийся уйти далеко за пределы исключительно музыкального искусства. Это союз, который держится на доверии между участниками, что в свою очередь является катализатором для постановки сверхзадач в мире внесистемного творческого существования. Именно в таком мире широко понятная всеми подача аудио-визуального действия призвана поглотить зрителя в сомнениях, а созданный резонанс между услышанным и увиденным навсегда не оставит равнодушным любого индивида. Уверенность в том, что потребности слушателя необходимо учитывать, но во внесистемной и не всегда доступной для(сиюминутного) восприятия форме– единственное кредо «Tsvetochnyui15».
«Tsvetochnyui15» как единый, живой организм состоит из двух музыкантов и художника, по совместительству являющегося продюсером проекта, отказавшихся от всего, к чему идут десятки коллективов, ради возможности самостоятельно управлять своим творчеством. Это стало совершенно необходимым решением,
позволяющим уйти к независимому движению, в направлении собственного и единственно верного вектора.
Познав многие уроки«большой сцены», ребята приняли решение двигаться дальше и запустили чисто идеологический проект с чрезвычайно личной самопроекцией, который жанрово обозначили как
«extrasystemic flowers pop».
Группа часто касается символики психоделического трип-хопа, что призвано подготовить слушателя к дальнейшему развитию формата. Акцент по-прежнему делается на исключительной индивидуальности
приятно выглядящего фронтмена с диссонирующими, на первый взгляд, но от того впечатляющими вокальными данными. Группа «способна адаптироваться в рамки общественного поведения и к социально приемлемому исполнению песни», но это не должно вводить в заблуждение. Во время концертов«Tsvetochnyui15» зал и сцена живут в едином пространстве, легко сочетающем в себе и восхищенные возгласы, и обезумевшие взгляды, ослепленные идеологической глаукомой. В процессе происходящего не редки случаи восприятия символики«Tsvetochnyui15» как божественной силы. Одним словом, концерт коллектива– это целый мир, в нашем случае живущий за счет индивидуального восприятия любого смертного.
За короткий срок коллектив уже показал себя на«УсадьбеJazz», где стал победителем в номинации «Уникум», организовал уличный тур по странам Европы и выступил на фестивале«Rokiškis» в Литве, принял участие в«Moscow Music Week» и отыграл свой первый сольник в московском клубе Dewar’s Powerhouse. Неизбежным результатом всех этих стараний стало участие«странной и по-настоящему музыкальной», по мнению лидера«Therr Maitz» Антона Беляева, группы в открытии юбилейного концерта его проекта в«Bud Arena».
Считается, что англоязычная музыка в России– безуспешное предприятие, однако, случай«Tsvetochnyui15» показывает, что достаточно уделить достаточное внимание сообщению, которое содержит в себе музыка и тексты, и аудитории, которой ты сам доверяешь. Только в этом случае возможно согласие между
исполнителем и слушателем, и тем не менее, по словам фронтмена коллектива, «Tsvetochnyui15» ничего не значит, пока не встретишь его сам». Это не загадка и не интрига. Это– путь к обоюдному доверию.
Дебютный альбом планируется в начале2017 года. На данный момент коллектив активно работает над материалом и активно готовит свою презентацию через социальные сети и публичные пространства.