Легендарное «Аллегро» и другие страницы истории

Минувшей весной я пробыл в США целый месяц - с середины апреля по середину мая. К сожалению, джазовых концертов, как, впрочем, и иных, не посещал. (Так уж вышло. В общем, жил в пригороде.) А вот уличный манхэттенский джаз чуть-чуть ...