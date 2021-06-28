Десять вопросов Симону Виршу

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » интервью » интервью с кларнетистами, флейтистами

Десять вопросов Симону Виршу

28.06.2021

Десять вопросов Симону Виршу
Молодой швейцарский кларнетист Симон Вирш еще подростком работал музыкантом и давал
концерты с различными группами , а так же принимал участие в некоторых театральных шоу . Сегодня он - один из самых ярких джазовых кларнетистов своего поколения. Симон работал с такими мастерами, как Билли Тейлор, Льюис Нэш, Сидар Уолтон, Кертис Фуллер, Кенни Дрю-младший, Эдди Дэниелс, Дэйв Либман.

Он является стипендиатом Фонда Фридля - Вальда, был приглашен в программу Betty Carter's Jazzahead и занял 3-е место в 11- том Международный конкурсе джазовых солистов в Монте-Карло.

Симон выступал на многих престижных площадках и участвовал в джазовых фестивалях по всему миру. Он также записывает музыку к фильмам, документальным фильмам, ТВ-роликам, для анимационного кино и художественным фильмам. Принимал участие в длительном фестивале Музэнерго в 2015 году, проехав всю Россию от Дубны до Владивостока ! А с недавних пор Симон Вирш и живет в Санкт-Петербурге, что и послужило поводом для этого интервью.

Леонид Аускерн(Л.А.): Сегодня никого не удивляет, когда музыканты из России или других пост-советских стран работают в Европе или в Штатах. Но постоянно работающие в России иностранные джазмены все еще редкость. Поэтому естественный первый вопрос: расскажи немного о себе и о том, как ты очутился в Петербурге?

Симон Вирш (С.В.): В 2015 году у меня была возможность принять участие в большом
туре, проехав по всей России, от Дубны до Владивостока, с концертами примерно в 70 городах на этом пути. На основе этого опыта сформировался дуэт: гусли и кларнет.
С тех пор каждый год я приезжаю в Россию на концерты, а также приглашаю Максима Анухина в Швейцарию поиграть со мной. так что культурный обмен продолжается уже довольно давно.
В 2019 году я встретил свою жену здесь, в Санкт-Петербурге, женился и остаюсь в основном в России.

Л.А.: Почему кларнет? Как ты выбрал именно этот инструмент?

С.В.: Кларнет я впервые услышал в звучании оркестра, будучи еще школьником и влюбился в этот звук. Я много слушал этот инструмент в джазе Бенни Гудмана, Арти Шоу, братьев Холл и так далее.

Л.А.: Этот вопрос немного связан с предыдущим: джаз или кларнет? К чему ты пришел раньше?

С.В.: Думаю, более или менее одновременно, потому что кларнет и джаз были связаны с музыкой, которую я слушал: джаз с кларнетом. С другой стороны, звук кларнета я впервые услышал в контексте классической музыки, так что, возможно, кларнет был первым и вскоре за ним последовал джаз.

Л.А.: Кларнету, как показывает практика, подвластны любые стилистики – от нео-клезмера до фри- джаза. Какая ближе всего тебе?

С.В.: Я люблю все виды джаза, вообще все виды музыки. На кларнете у меня есть возможность играть в разных музыкальных стилях, что делает его очень интересным, и мне было бы сложно выбрать один из них и назвать его своим любимым.

Л.А.: Когда ты предпочитаешь играть на бас-кларнете?

С.В.: Бас-кларнет пригодится, например, при исполнении баллады или просто для того, чтобы изменить окраску звука, как самого кларнета, так и музыки в целом. Бас-кларнет очень универсален, и я никогда не встречал кого-то, кому он не нравился бы, наоборот, все хотят, чтобы я играл на нем, потому что многим нравятся эти низкие ноты.

Л.А.: Швейцария или Россия? Где, на твой взгляд, джаз более популярен?

С.В.: Это сложный вопрос, и я не уверен, можно ли на него ответить. Когда я сравниваю Швейцарию и Ооссию, я вижу много общего: в обеих странах много талантливых музыкантов, преданных поклонников, много джаз-клубов и фестивалей по всей стране и джазовых радиостанций.
Джаз кажется довольно популярным в обоих странах, конечно, в относительно узком кругу любителей этой музыки.

Л.А.:Планируешь ли ты пополнение дискографии российскими альбомами?
С.В.: На самом деле уже есть один альбом, который частично был спродюсирован в России: "Сакральный сценарий" - так в переводе с английского звучит название записи этнического трансового трио с кларнетом, гуслями и барабанами.
И да, я бы хотел записать здесь несколько альбомов со всеми теми замечательными музыкантами и друзьями, которых я встретил с тех пор, как переехал в Санкт-Петербург!
Спасибо за напоминание о расширении моей дискографии.

Л.А.:С какими российскими составами ты играешь постоянно?

С.В.: Я регулярно играю с лучшими джазовыми музыкантами города, обычно с ритм-секцией, состоящей из фортепиано или гитары, баса и ударных. Все всегда меняется, и мне нравится
создавать новые группы и экспериментировать.

Л.А.: Немного о личном. В свое время твоя родная Швейцария меня
просто очаровала своей красотой. Какие места в России, и в Санкт-
Петербурге в частности, тебе нравятся больше всего?

С.В.: В России, как самой большой стране мира, много красивых мест. Собственно говоря, одна из моих композиций называется: "Закат в Абакане". Мне нравятся большие города, поэтому в Санкт-Петербурге у вас много мест, где звучит музыка, у вас есть Балтийское море, у вас
есть красивые парки и культурные места, дворцы и музеи. Мне, как артисту, все это нравится.

Л.А.: Финальный вопрос несколько банален, но неизбежен: что ты
планируешь в обозримой перспективе?

С.В.: На данный момент планирую как можно больше играть в Санкт-Петербурге и в России в целом. Также моя следующая цель - добраться до Москвы, чтобы посмотреть, что я могу там сделать.

Л.А.: Удачи!

С.В.: Спасибо за внимание, Леонид!

Беседовал Леонид Аускерн


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия, Швейцария

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела интервью с кларнетистами, флейтистами

Bob Wilber: и вечный свинг..

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: традиционный джаз
Боб Уилбер - ветеран джаза. Причем ветеран действующий. В свои семьдесят с гаком он продолжает активно выступать, записываться (диски с его участием попадали и в наш "CD-обзор"), а его мастерство игры на сопрано- саксофоне остается на ...
подробнее
14.05.1999

Scott Hill : От "Узких улиц" – к джазовым проспектам

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Кларнетист и композитор из Калифорнии Скотт Хилл (Scott Hill) принадлежит к относительно молодому поколению в американском джазе, которое начало выходить на авансцену, начиная с 90-х годов прошлого века. Это уже вполне сложившийся мастер, ...
подробнее
01.01.2000

Roman Glaser - Невидимые создания Романа Глазера

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Анастасия КОСТЮКОВИЧ
  • страна: Швейцария
  • музыкальный стиль: авангард, мэйнстрим
Роман Глазер (композитор, флейтист). Закончил джазовую школу в Сент-Каллене (St.Callen), Швейцария. Изучал музыкальные науки в Цюрихском университете. Выступал в составе различных групп, как-то: "Parrot Inc", "Schlagart", "Jick The ...
подробнее
26.02.1998
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com