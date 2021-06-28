Десять вопросов Симону Виршу

Молодой швейцарский кларнетист Симон Вирш еще подростком работал музыкантом и давал
концерты с различными группами , а так же принимал участие в некоторых театральных шоу . Сегодня он - один из самых ярких джазовых кларнетистов своего поколения. Симон работал с такими мастерами, как Билли Тейлор, Льюис Нэш, Сидар Уолтон, Кертис Фуллер, Кенни Дрю-младший, Эдди Дэниелс, Дэйв Либман.
Он является стипендиатом Фонда Фридля - Вальда, был приглашен в программу Betty Carter's Jazzahead и занял 3-е место в 11- том Международный конкурсе джазовых солистов в Монте-Карло.
Симон выступал на многих престижных площадках и участвовал в джазовых фестивалях по всему миру. Он также записывает музыку к фильмам, документальным фильмам, ТВ-роликам, для анимационного кино и художественным фильмам. Принимал участие в длительном фестивале Музэнерго в 2015 году, проехав всю Россию от Дубны до Владивостока ! А с недавних пор Симон Вирш и живет в Санкт-Петербурге, что и послужило поводом для этого интервью.
Леонид Аускерн(Л.А.): Сегодня никого не удивляет, когда музыканты из России или других пост-советских стран работают в Европе или в Штатах. Но постоянно работающие в России иностранные джазмены все еще редкость. Поэтому естественный первый вопрос: расскажи немного о себе и о том, как ты очутился в Петербурге?
Симон Вирш (С.В.): В 2015 году у меня была возможность принять участие в большом
туре, проехав по всей России, от Дубны до Владивостока, с концертами примерно в 70 городах на этом пути. На основе этого опыта сформировался дуэт: гусли и кларнет.
С тех пор каждый год я приезжаю в Россию на концерты, а также приглашаю Максима Анухина в Швейцарию поиграть со мной. так что культурный обмен продолжается уже довольно давно.
В 2019 году я встретил свою жену здесь, в Санкт-Петербурге, женился и остаюсь в основном в России.
Л.А.: Почему кларнет? Как ты выбрал именно этот инструмент?
С.В.: Кларнет я впервые услышал в звучании оркестра, будучи еще школьником и влюбился в этот звук. Я много слушал этот инструмент в джазе Бенни Гудмана, Арти Шоу, братьев Холл и так далее.
Л.А.: Этот вопрос немного связан с предыдущим: джаз или кларнет? К чему ты пришел раньше?
С.В.: Думаю, более или менее одновременно, потому что кларнет и джаз были связаны с музыкой, которую я слушал: джаз с кларнетом. С другой стороны, звук кларнета я впервые услышал в контексте классической музыки, так что, возможно, кларнет был первым и вскоре за ним последовал джаз.
Л.А.: Кларнету, как показывает практика, подвластны любые стилистики – от нео-клезмера до фри- джаза. Какая ближе всего тебе?
С.В.: Я люблю все виды джаза, вообще все виды музыки. На кларнете у меня есть возможность играть в разных музыкальных стилях, что делает его очень интересным, и мне было бы сложно выбрать один из них и назвать его своим любимым.
Л.А.: Когда ты предпочитаешь играть на бас-кларнете?
С.В.: Бас-кларнет пригодится, например, при исполнении баллады или просто для того, чтобы изменить окраску звука, как самого кларнета, так и музыки в целом. Бас-кларнет очень универсален, и я никогда не встречал кого-то, кому он не нравился бы, наоборот, все хотят, чтобы я играл на нем, потому что многим нравятся эти низкие ноты.
Л.А.: Швейцария или Россия? Где, на твой взгляд, джаз более популярен?
С.В.: Это сложный вопрос, и я не уверен, можно ли на него ответить. Когда я сравниваю Швейцарию и Ооссию, я вижу много общего: в обеих странах много талантливых музыкантов, преданных поклонников, много джаз-клубов и фестивалей по всей стране и джазовых радиостанций.
Джаз кажется довольно популярным в обоих странах, конечно, в относительно узком кругу любителей этой музыки.
Л.А.:Планируешь ли ты пополнение дискографии российскими альбомами?
С.В.: На самом деле уже есть один альбом, который частично был спродюсирован в России: "Сакральный сценарий" - так в переводе с английского звучит название записи этнического трансового трио с кларнетом, гуслями и барабанами.
И да, я бы хотел записать здесь несколько альбомов со всеми теми замечательными музыкантами и друзьями, которых я встретил с тех пор, как переехал в Санкт-Петербург!
Спасибо за напоминание о расширении моей дискографии.
Л.А.:С какими российскими составами ты играешь постоянно?
С.В.: Я регулярно играю с лучшими джазовыми музыкантами города, обычно с ритм-секцией, состоящей из фортепиано или гитары, баса и ударных. Все всегда меняется, и мне нравится
создавать новые группы и экспериментировать.
Л.А.: Немного о личном. В свое время твоя родная Швейцария меня
просто очаровала своей красотой. Какие места в России, и в Санкт-
Петербурге в частности, тебе нравятся больше всего?
С.В.: В России, как самой большой стране мира, много красивых мест. Собственно говоря, одна из моих композиций называется: "Закат в Абакане". Мне нравятся большие города, поэтому в Санкт-Петербурге у вас много мест, где звучит музыка, у вас есть Балтийское море, у вас
есть красивые парки и культурные места, дворцы и музеи. Мне, как артисту, все это нравится.
Л.А.: Финальный вопрос несколько банален, но неизбежен: что ты
планируешь в обозримой перспективе?
С.В.: На данный момент планирую как можно больше играть в Санкт-Петербурге и в России в целом. Также моя следующая цель - добраться до Москвы, чтобы посмотреть, что я могу там сделать.
Л.А.: Удачи!
С.В.: Спасибо за внимание, Леонид!
Беседовал Леонид Аускерн