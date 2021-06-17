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Михаил Грин: Мой первый джаз-клуб

17.06.2021

Михаил Грин: Мой первый джаз-клуб
В октябре 1997 года мне позвонил мой старый знакомый, вместе с которым в начале 90-х я организовывал и проводил латиноамериканские вечеринки в разных московских клубах. Он сказал, что ему предложили открыть джаз-клуб, и он хочет пригласить меня в качестве музыкального директора, зная мою любовь к джазу и связи среди московских музыкантов, а хозяйственной стороной и общепитом займется он.

Я ответил, что мне нужно подумать и посмотреть помещение и его расположение. Будущий клуб находился в Замоскворечье на улице со старинным названием Щипок. Там был небольшой зал человек на 35, оборудованная кухня. И, естественно, никакой аппаратуры ни музыкальных инструментов. Зато была прекрасная акустика, и большинство музыкантов могли играть без усиления. Подумав, я решил согласиться и пригласил себе в партнеры известного бас- гитариста Алекса Ростоцкого, с которым я достаточно давно был хорошо знаком. И уже в начале ноября мы открылись. Название долго придумывать не пришлось, я просто предложил дать русский перевод слова Birdland, т. е. «Земля птиц», будучи уверенным, что большинству любителей джаза понятно, что имеется в виду. Вопрос клавишей решил Ростоцкий, поставив в клубе свой Rhodes piano. Музыкантов мы предупредили, что барабаны, бас и усилители на свои выступления надо приносить с собой, с чем они быстро смирились, получив ещё одну возможность играть для публики и зарабатывать. Тем более, что в то время в Москве ещё не было ни Ле Клуба, ни клуба Козлова, ни каких-то других, кроме «Джаз-арт клуба» Алика Эйдельмана.

Очень быстро сложился круг регулярно выступавших у нас музыкантов: Яша Окунь, Владимир Данилин, Алексей Кузнецов, Стас Григорьев, Анна Бутурлина, Саша Машин, Евгений Рябой и,
разумеется, Алекс Ростоцкий. А какие у нас были джемы! Слава о них гремела на всю Москву. И я думаю, что таких джемов позднее не собирал ни один наш джаз-клуб. Именно в клубе «Земля птиц» возник проект фестиваля «Джаз в Саду «Эрмитаж», а также зародилось несколько ансамблей, в том числе и легендарное «Супертрио» Владимира Данилина, Алексея Кузнецова и Алекса Ростоцкого. И в нашем же клубе появилась традиция проводить ночные фестивальные джемы с участием гостей фестиваля «Джаз в Саду «Эрмитаж», включая зарубежных звёзд. Кроме того, выступавшие в столичных залах иностранные джазмены зачастую приходили в наш клуб поджемовать с российскими музыкантами.

Ну и напоследок одна курьёзная история, связанная с нашим клубом. В один из весенних вечеров 1998 года у нас выступал Александр Осейчук со своим ансамблем «Зелёная волна». Когда все посетители уже расселись в ожидании концерта, вдруг открылась входная дверь, и в зал вошёл мощный мужчина с автоматом Калашникова на изготовку. В течение нескольких минут он внимательно разглядывал всех посетителей, которые настороженно притихли, потом обернулся, открыл дверь и сказал: «Можно!». Появился модно одетый человек средних лет
и очень вежливо спросил администратора: «Можно мне куда-нибудь присесть, концерт послушать?» Его посадили за отдельный столик рядом со сценой. Он заказал себе самый дорогой двойной виски, и внимательно прослушал первое отделение. Затем спросил меня, кто эти замечательные музыканты, я вкратце объяснил. Он сказал, что хочет их отблагодарить за доставленное удовольствие. И, по-моему, передал им какой-то конверт. Затем извинился и сказал, что вынужден идти, так как ещё много дел нужно сделать, и покинул помещение. Вот такие тогда были времена!

Этот наш клуб продержался четыре года, сначала сменив название, а потом и хозяев. Ну а я в 2002 году стал музыкальным директором элитного клуба «Реставрация» в самом центре Мо-
сквы, в Леонтьевском переулке, и там успешно и с большим удовольствием продолжил начатое в 1997 году в клубе «Земля птиц».

Михаил Грин

от редакции: данный материал любезно предоставлен нам издателями "Альманаха "Эрмитаж". JAZZ: серьезное и курьезное" и входит в четвертый по счету выпуск Альманаха. Весь выпуск будет представлен в полном объеме в августе текущего года во время фестиваля "Джаз в саду "Эрмитаж"


стиль
джаз
страна
Россия

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