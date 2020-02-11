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Главная » интервью » интервью с ансамблями

4 вопроса для Robocobra

11.02.2020

4 вопроса для Robocobra
от редакции: помните ранний и очень неплохой альбом сэра Пола МакКартни Band On The Run ("Ансамбль на бегу")? Гастроли группы из Белфаста Robocobra Quartet были чем-то похожи на это название: Мурманск, Москва, Санкт-Петербург, все на бегу, все побыстрее... Лишь во время стыковки между рейсами российскому журналисту удалось "поймать" музыкантов и задать кому-то из них (кому - так и осталось загадкой) несколько вопросов. Итак - 4 вопроса для Robocobra от Никиты Морозова:

Никита Морозов (Н.М.)Вы упомянули некоторые фильмы и книги, которые вдохновляют вас. Можете что-нибудь из них назвать?

Robocobra (R): На самом деле, в наших текстах есть отсылки к Моби Дику, даже в трёх или четырёх песнях! Наш EP "BOMBER" был вдохновлен фильмом "Убить президента. Покушение на Ричарда Никсона". Наша песня "Short Stretch of Day" ссылается на фильм Адама Кертиса «Гипернормализация».

Н.М.: Я мало что знаю о Северной Ирландии. Что бы вы посоветовали для тех, кто хочет лучше понять страну?

R: Просто приезжай к нам! Есть хороший фильм «’71» Что ещё? Википедия — именно оттуда я обо всём узнаю!

Н.М.:Вас вдохновляли такие группы, как The Dead Kennedys? В каком смысле они важны для вас?

R: Да! The Dead Kennedys были самой важной группой моего музыкального самообразования. Их музыка была интересной, сложной как и их тексты. В панк-роке тексты важнее музыки. В джазе важнее музыка. Мне нравится, как The Dead Kennedys уравновешивали эти аспекты.

Н.М.: Недавно прочитал в вашем твиттере вот это: «Мы не группа, за которой надо следить в 2020 году — это оскорбление для нас».

R: Ой, это наш твит? Это забавная саркастическая шутка. В Великобритании и Ирландии популярные журналы каждый январь публикуют список групп, за которыми «нужно следить» в следующем году. Мы бы не хотели оказаться в таких списках!

Беседовал Никита Морозов
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