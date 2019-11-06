Харпфест: фестиваль губной гармоники в Петербурге

10 ноября (воскресенье) в клубе The Place пройдет уникальный и самобытный фестиваль губной гармоники - Харпфест-2019. Фестиваль уже стал ежегодным и собирает единомышленников со всей страны. В программе мастер-классы от известных музыкантов, выступления виртуозных харперов и бэндов, а также большая коллективная джем-сессия.
У посетителей Харпфеста также будет возможность встретиться с мастерами и кастомизаторами - задать вопросы, подстроить или усовершенствовать свою губную гармонику. Для тех, кто еще не обзавелся собственным инструментом, будет работать маркет от партнёров мероприятия. Цель фестиваля - познакомить широкого зрителя с необычным инструментом и показать его широкие выразительные возможности. Харпфест-2019 открыт для всех, кто следит не только за джазом и блюзом, но и за современной музыкой в целом, готов общаться и учиться новому!
Хэдлайнер фестиваля - Борис Плотников (на фото)
Борис Плотников - виртуозный российский исполнитель на губной гармонике. Призер международного джазового конкурса "Master-Jam Fest 2013" и международного конкурса исполнителей на губной гармонике "World Harmonica Festival 2013" в номинациях "джаз" и "блюз". Широкой российской публике Борис известен как участник коллективов Евгения Маргулиса и Михаила Башакова. Также сотрудничает с Алексеем Романовым и группой "Воскресение", Сергеем Чиграковым, Сергеем Галаниным и многими другими. Как сессионный музыкант и участник коллективов записывался для нескольких десятков альбомов. Как сольный артист Борис регулярно выступает в джазовых клубах и давал большие сольные концерты в филармониях.
На сегодняшний день Борис Плотников занимается развитием сольного проекта, в котором совмещает свой интерес к разным музыкальным стилям: джазу, хип-хопу, русской и живой электронной музыке, взаимодействует с самыми сильными инструменталистами Москвы. К выпуску готовится концертный альбом сольного проекта. На нашем фестивале Борис выступит с гитаристом Игорем Муллером.
Другие участники:
Макс Некрасов
Профессиональный российский исполнитель на хроматической губной гармонике. Легенда джазовой сцены Санкт-Петербурга.
Николай Волков
Основатель групп - The JamMin' Hats (ныне The J-Walkers) и WTF? Band! Преподаватель игры на гармонике.Принимал участие во многих коллективах.
Семен Плясцов
Прекрасный музыкант. Многим известен по проекту BluesCOM. Человек, который клеит клапаны в диатонику и при этом играет в Пади Рихтере
Юрий Синицкий
Музыкант группы "АЛЬТАВИСТА", преподаватель игры на гармошке, ведущий ютуб канала о гармонике "ВДОХ ВЫДОХ".
Алексей Лучников
Бессменный участник блюз-отряда “Комната 60” Алексей Лучников. Соло Лехи похожи на проносящийся мимо поезд, который активно парит, гудит и сражает вас наповал своей отвязной брутальностью и жгучим рёвом.
Евгений Литвиненко
Исполнитель, имеющий очень колоритное блюзовое звучание губной гармоники. Замечен в участии в различных музыкальных объединениях Питера.
Алексей Кормин
Музыкант групп "Зимовье зверей" и "Ave Nue". Неоднократный призер и лауреат международных конкурсов по губной гармонике. Вот уже несколько лет профессионально занимается кастомизацией инструментов.
Николай Рогозин
Играет на хроматической гармонике. Участник множества коллективов. Победитель конкурса исполнителей на губной гармонике, организованного компаниями «Динатон» и «Hohner»
10 ноября
(воскресенье)
Клуб The Place
(ул. Маршала Говорова, 47. Ст. м. Нарвская/Балтийская)
Ярослава Максименко