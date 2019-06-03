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Главная » фестивали » фестивали 2019 года

В Калуге прошел XXII фестиваль «Мир Гитары»

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03.06.2019

В Калуге прошел XXII фестиваль «Мир Гитары»
В Калуге завершился XXII международный музыкальный фестиваль «Мир Гитары». Один из крупнейших гитарных форумов мира в течение пяти дней традиционно представил самые разные музыкальные жанры, объединив на сцене выдающихся музыкантов из 14 стран мира.

На фестивале был представлен международный проект All Stars с участием одного из самых универсальных и музыкальных барабанщиков планеты, 7-кратного лауреата Grammy Пола Вертико, 4-кратного лауреата премии The Independent Music Awards Романа Мирошниченко, признанного во всем мире виртуозного бас-гитариста Доминика Ди Пьяццы и выдающегося джазового пианиста из Венгрии Яноша Нади. В этот же вечер, Роман Мирошниченко выступил в качестве специального гостя трио всемирно известного бас-гитариста, экс-участника групп Whitesnake и Thin Lizzy Марко Мендозы, который презентовал свой новый альбом Viva La Rock.

Впервые за историю фестиваля один из дней прошел под открытым небом - концертной площадкой стали Гостиные ряды, где группа D'Black Russia представила концертную программу «Антология блюза». Также, участниками фестиваля стали: испанская группа Vargas Blues Band, в которой солирует Джон Байрон Джаггер – племянник участника знаменитой рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера, фламенко-гитарист из Австрии Флако Де Нерья, немецкий гитарист Луло Рейнхардт, победитель проекта канала «Россия К» – «Квартет 4х4» Тим Дорофеев и его группа, симфонический оркестр «Русская Филармония», академический большой концертный оркестр им. Ю.В. Cилантьева радио «Орфей», московский камерный оркестр Musica Viva, калужский молодежный симфонический оркестр им. С.Т. Рихтера, талантливые музыканты из Великобритании, Венгрии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы и Российской Федерации.

«Дорогие друзья, поклонники настоящей музыки! Выражая глубокую благодарность межгосударственному фонду Гуманитарного сотрудничества, губернатору калужской области Анатолию Артамонову и посольству США за бесценную поддержку, могу сказать, что XXII фестиваль «Мир Гитары» традиционно прошел на достойнейшем уровне, - обратился руководитель международных проектов и резидент фестиваля Роман Мирошниченко. - На открытии фестиваля нам удалось порадовать зрителей нашим дуэтом с народным артистом России Даниилом Крамером. Отрадно, что ценители гитары оценили выступление группы Владимира Аветисяна. Легендарный Марко Мендоза сделал настоящий подарок поклонникам рок-музыки, а любители инструментального фьюжн насладились моим новым проектом All Stars. До новых и радостных встреч!»

«Мир Гитары» - уникальное явление в культурной жизни России и один из крупнейших гитарных фестивалей в мире. В 2018 году фестиваль включен в Национальный календарь событий РФ. За 21 год «Мир Гитары» представил российским поклонникам гитарной музыки широкую палитру ярких имен культовых российских и зарубежных исполнителей: Пако Де Лусия, Стив Вай, Джон Маклафлин, Эл Ди Меола, Ларри Кориэлл и многие другие. Фестиваль проходил при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств.

Официальный сайт фестиваля: https://guitarworld-kaluga.ru


страна
Россия
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