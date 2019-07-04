Leopolis Jazz Fest 2019: джазу все возрасты покорны

Эстонский остров Хийумаа опять встретил лето джазом. Камерный фестиваль джазовой музыки в двенадцатый раз прошел в лодочном ангаре небольшого порта Сыру. В четырехдневную программу уместилось девятнадцать концертов. В избранном перечне ...