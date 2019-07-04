Leopolis Jazz Fest 2019: джазу все возрасты покорны

С 26 по 30 июня во Львове прошел ежегодный Leopolis Jazz Fest (ранее именуемый Alfa Jazz Fest), который вновь показал, что джазу, как и любви, все возрасты покорны, а сам фестиваль действительно можно назвать одним из лучших в Европе / о чем писала британская газета "The Guardian" / по уровню организации и составу приглашенных исполнителей. Были приглашены джазовые звезды из Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Канады, Латвии, Люксембурга, США, Турции, Франции... Среди хедлайнеров стоит выделить Snarky Puppy, Kenny Baron, и конечно же мировых легенд - Diana Krall, Chick Corea и Bobby McFerrin.
Diana Krall & Band дали услышать, что такое музыка, когда никому ничего не нужно доказывать. Неповторимый мягкий вуальний тембр и тонкий "виниловый" звук, которым владеют только эти музыканты. А импровизация дождя на улице добавила не только особой атмосферы в зале, но и настроения даже самой певице.
В составе проекта Дайаны Кролл играли выдающиеся музыканты. Саксофониcт Joe Lovano сотрудничал с Джоном Скофилдом, гитарист Marc Ribot в течение нескольких десятилетий является постоянным гитаристом Тома Уэйтса, а также играл с Робертом Плантом, Элтоном Джоном, Норой Джонс. Контрабасист Robert Hurst работал в составах Марсалисов, Криса Ботти, Пола Маккартни, барабанщик Karriem Riggins также играл с Эсперансой Сполдинг и многими другими звездами джаза.
Кульминационным моментом фестиваля конечно же стал перформанс легендарного Бобби МакФеррина и а капелла проекта Gimme 5 вместе с ансамблем украинских джазовых вокалистов (среди которых ManSound, Jamala, Laura Marti) и хором Львовской музыкальной академии.
МакФеррин не только человек и музыкант с большой буквы, но и духовный наставник. Встреча с ним дала возможность получить ответы, напомнить о том, для чего мы на этой земле. В его глазах можно было увидеть жизнь и смерть, ребенка и мудреца. А главное, любовь во всём.
Ближайшие полгода Бобби не дает интервью, а в его бытовом райдере всегда указан один пункт, в котором он просит выносить телевизор из своего номера. И это уже ответ на многие вопросы. Об отношении к системе, o поиске истины и настоящей свободы.
Своей программой Circlesongs, в которой участвовал каждый зритель, МакФеррин еще раз напомнил, что есть песня в своих истоках и для чего нам дана музыка.
"Во Львове Бобби Макферрин показал, что пределов нет. Что концерт может быть одновременно мастер-классом вокала, духовной практикой, тренингом по коммуникациям, поиском гармонии мужского и женского, диалогом поколений. Что игра может быть без заранее оговоренных правил, когда ее смысл – победить не другого, а несвободу в себе. В такой игре нет и не может быть проигравших, - делится впечатлениями Игорь Панасов, редактор онлайн-журнала Karabas Live.
За полтора часа он возвел невидимый храм. Любой вошедший в него становился частью one world, one family.
Но главное – то, какой обнадеживающий смысл стоит за этой шоу-забавой. Макферрин показал, что, спустившись на глубину, где слова распадаются на молекулы инстинктов и спонтанных звуков, в себе можно обнаружить не жестокого зверя.., а все-таки человека. Спасибо, мистер Макферрин, что даете миру шанс".
Отдельную благодарность за мастерство стоит выразить операторам и режиссерам главной сцены им. Рознера, которые вели видеосъемку для партнеров - всемирноизвестного телеканала Mezzo во время фестиваля. Наравне с музыкантами это было настоящее искусство создания картины из тонких деталей, которые невозможно было бы заметить своими глазами даже с первого ряда партера. Качественную видеотрансляцию можно было также наблюдать на огромных экранах, расположенных в бесплатной пикниковой зоне фестиваля, оборудованной всем необходимым для удобства посетителей. А также на Ютуб-канале фестивале. Поэтому каждый желающий имел возможность услышать и увидеть концерты и ничуть не потерять в получении эмоций, не присутствуя в платной зоне партера. К тому же Leopolis Jazz Fest организовал еще две отдельных сцены на центральной площади города и в историческом дворце, где все концерты джазовых исполнителей были бесплатными.
"Мы в очередной раз поняли, как музыка умеет объединять людей из разных городов и стран, разного возраста и социального статуса", - поделились организаторы фестиваля на официальной странице в Фейсбуке. А пока ценители ожидают анонсирования артистов, которые выступят через год во Львове, даты десятого юбилейного Leopolis Jazz Fest уже известны - 25-29 июня 2020.
Людмила Мазур