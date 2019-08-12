Viljandi Folk 2019

Уже двадцать семь лет подряд в конце июля в небольшом южно-эстонском городе Вильянди проходит крупнейший и старейший в Северной Европе фестиваль фолк-музыки. В этом году своим присутствием фестиваль почтила президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, которая в приветственной речи, в частности, сказала: «Обычно о фолк-музыке и старинной народной музыке говорят терминами прошлого. Но Вильяндиский фестиваль сделал из фолк-музыки будущее для Эстонии». Подтверждением истинности слов главы эстонского государства стало то обстоятельство, что т.н. «молодежные абонементы», которые дешевле обычных, были раскуплены в считанные часы после начала их продажи.
В течение четырех дней 70 концертов основной программы посетило почти 25 тысяч человек. Среди них были не только жители Эстонии, но и зарубежные гости. Традиционно больше всего из Финляндии, Швеции, Германии и Великобритании. А также, из многих других стран, в том числе и весьма далеких. Так, в этом году по интернету абонементы на концерты фестиваля покупались в Сингапуре, Новой Зеландии, Объединенных Арабских Эмиратах, Индонезии, Израиле и Южно-Африканской Республике.
Естественно, что просто физически невозможно посетить все концерты. Поэтому каждый выбирает то, что ему больше по душе. Лично меня в Вильяндиском фестивале более привлекают зарубежные исполнители. Ну и, конечно, яркие эстонские фолк-музыканты.
Например, непритязательный, но очень искренний женский ансамбль Naised köögis, то есть «женщины на кухне». Молодые женщины поют в стиле, я бы сказал, городского романса, рассказывая слушателям простые, веселые и грустные, порой абсурдные истории о непростой женской доле.
Или очень популярный сейчас среди эстонской молодежи вокально-инструментальный ансамбль танцевальной музыки Agnus, творческое кредо которого можно определить как поп в стиле фолк. Или наоборот.
А неожиданным открытием фестиваля этого года стал дуэт Riffarrica, рожденный в творческом содружестве ударника Кристьяна Прикса и самобытного аккордеониста Кульно Мальвы. Оба уже старожилы эстонской фолк-музыки. Но то, что они сделали сейчас, не вмещается ни в какие рамки. Это очень напористый, порой агрессивный и не терпящий возражений, по настоящему мужской «фолк с мускулами».
С добротными, хотя и несколько привычными, а потому не вызывающими восхищения с придыханием, композициями выступили Lena Jonsson Trio из Швеции и April Verch Band из Канады. Обе очаровательные исполнительницы продемонстрировали виртуозное владение скрипкой под аккомпанемент гитары и контрабаса. К этой категории можно отнести и французское Trio Durand Millet Raillard, в составе которого явно не хватает красивой девушки.
Безусловно интересным и запоминающимся был концерт британского исполнителя Sam Lee, которого в Великобритании называют самым инновативным фолк-певцом. Он пел в спокойной, сдержанной и даже скромной манере, которая, наверное, более подходит для малого зала, а не для большой концертной площадки.
В камерном зале свою музыкально-лечебную программу представил дуэт Drukmo Gyal Dakini, происхождение которого в концертной программке Вильяндиского фестиваля было политкорректно обозначено как Китай/Тибет. Певица и целительница Drukmo Gyal исполняла целительные тибетские мантры под аккомпанемент традиционной тибетской музыки в исполнении Gonpo WangGyal. Трудно определить, насколько тибетские мантры и музыка исцелили души и тела слушателей. Но наверняка они приятно провели полтора часа в состоянии то ли полу-транса, то ли полу-медитации.
Еще один коллектив из Китая – Choor представил на суд зрителей народное творчество кочевников Внутренней Монголии. Артисты и играли преимущественно на старинных монгольских музыкальных инструментах, и пели на древнемонгольском языке. Во время их концерта даже на мгновение не возникло сомнения в том, что это и есть архаичные мелодии и напевы бескрайних степей Центральной Азии.
Еще одним экзотическим представлением для эстонской публики стало выступление Moradokmai Theatre Community из Таиланда. На хорошем профессиональном уровне тайские артисты и артистки познакомили зрителей-слушателей с основами музыкально-театрального искусства Таиланда. Хотя, на мой субъективный вкус, электрогитара и пластмассовый саксофон не очень органично сочетались с традиционными тайскими музыкой и песнопениями. Как и акробатические упражнения с традиционными тайскими танцами.
Финский оркестр Orivesi All Stars поразил не только своей массовостью. На довольно обширной сцене с трудом разместились около ста музыкантов, как профессионалов, так и любителей, в возрасте 8-85 лет. Удивило даже не то, насколько слаженно играли музыканты. В конце концов, если кто-то и сбивался с ритма, то этого все-равно никто не слышал. Поразило то, как музыка объединяла в едином вдохновенном порыве людей разных возрастов, профессий и темпераментов.
Очень красивым получился концерт коллектива Tautumeitas из Латвии. Шесть то ли нимф, то ни фей искусно пели многоголосые народные латышские песни. Девушки очень удачно выбрали название для своего ансамбля – «дочери народа» в переводе с латышского. Слушать их хотелось бесконечно долго.
А ноги сами просились в пляс под музыку венгерского ансамбля, руководимого музыкантом и сказателем András Berecz. Он много пел, а в перерывах между песнями рассказывал всякие веселые и поучительные истории, пронизанные многовековой народной мудростью.
Наиболее красочным выдался концерт дуэта Puuluup («деревянная лупа» в переводе в эстонского). Рамо Тедер и Марко Вейссон играют на почти забытом древнем музыкальном инструменте – хийуской каннеле (арфе). Этот архаичный музыкальный инструмент когда-то незапамятно давно придумали на эстонском острове Хийумаа. На вид это – очень простой инструмент. Но Рамо и Марко «выжимают» из него невозможное и даже намного больше. А кульминация на их концерте наступала тогда, когда на сцену вышли африканцы и стали петь свои африканские песни под аккомпанемент хийуской каннели. Вышло удивительное звучание, и трогательное до слез.
Африканцы были из Ганы, музыканты ансамбля King Aysoba. Aysoba – это имя руководителя и вдохновителя ансамбля, известного в мире как король колого – распространенного в Западной Африке музыкального инструмента, сделанного из высушенной тыквы. Говорят, что в Африке Aysoba называют «музыкальным жрецом», потому что в своих песнях он воспевает добро и порицает зло. Не знаю, как на самом деле, потому что слов, естественно, не понял. Но музыку ганцы играли колдовскую, шаманскую, завораживающую и возносящую куда-то очень далеко, в заоблачные дали.
А закончить этот далеко не полный обзор концертной программы фестиваля этого года хотелось бы более спокойно. В лютеранской церкви Вильянди, где проходил концерт международного трио в составе Лаймы Яансоне, играющей на латышском щипковом музыкальном инструменте кокле, литовца Саулиуса Петрейкиса, играющего на различных флейтах, и Андре Маакера, который по праву считается одним из лучших джазовых гитаристов Эстонии. Пересказывать музыку дело явно неблагодарное. Тем более, музыку трепетную и нежную, возвышающую на суетностью повседневной обыденности. И это тоже фолк, только очень необычный.
Олег САМОРОДНИЙ
фото Калли Самородни