Фестиваль Гёте – Института «Джаз осенью. Jazz. Industrial. Kraut.» 2019
02.09.2019
В этом году музыкальный мир отмечает 50-летие многих славных событий: фестиваль в Вудстоке, выход битловской «Abbey Road», первых альбомов Led Zeppelin, King Crimson, и The Stooges, революционных «In a Silent Way» и «Bitches Brew» Майлза Дэйвиса и «Trout Mask Replica» Капитана Бифхарта, рождение майора Тома и слепоглухонемого мальчика Томми, не говоря про прочую «аммагамму». А еще 1969 год можно с некоторыми оговорками считать моментом становления краут-рока — уникального направления в немецкой музыке, оказавшего значительное влияние на многие эксперименты последующих эпох. Именно к 1969 году относятся первые опыты ансамбля единомышленников, исследователей шумов, коллажей, импровизации и воздействия музыки на сознание, который позднее будет назван Faust.
Именно краут-рок и Faust станут одной из двух главных тем нынешнего фестиваля «Джаз осенью», который Гёте-Институт организует вот уже в девятый раз. В Культурный центр «Дом» приезжают трое участников классического состава великой немецкой группы. Двое из них — бас-гитарист Жан-Эрве Перон и барабанщик Вернер «Заппи» Дирмайер — продолжают играть под вывеской faUSt. Третий, клавишник и электронщик Ханс Йоахим Ирмлер, выступит с бывшим участником другой выдающейся немецкой команды — ФМ Айнхайтом из Einstürzende Neubauten.
Вторая тема фестиваля более традиционная — джаз и вообще свободная импровизационная музыка. Откроется фестиваль выступлением ансамбля Oliwood, основанного немецким барабанщиком Оли Штайдле, который играл с многими выдающимися импровизаторами. В нынешний состав Oliwood входят немецкий композитор, саксофонист, кларнетист и флейтист Франк Гратковски, который уже бывал в ДОМе, и британский клавишник Дэн Николс, один из участников весьма любопытного трио Strobes, играющего нечто среднее между пост-роком, math rock и много чем еще. В качестве специального гостя заявлен не кто иной, как американский бас-гитарист Тревор Данн, участник различных проектов под руководством Джона Зорна.
Если Oliwood работает в поле свободной импровизации, то другой участвующий в фестивале квартет, на три четверти состоящий из немецких музыкантов, больше ориентирован на предварительно сочиненную музыку, причем довольно сложную ритмически и мелодически. Руководит ансамблем Spoom гитарист Ронни Граупе, с ним играют два довольно известных в мире современного европейского джаза музыканта по имени Кристиан — саксофонист Кристиан Вайднер и барабанщик Кристиан Лиллингер. На контрабасе — датчанин Йонас Вестергард.
За минувшие годы фестиваль Гёте-Института «Джаз осенью» привозил к нам немало славных и выдающихся музыкантов, немало удивительных музыкальных проектов. В этот раз удается небывалое — собрать на одной площадке за несколько дней актуальных импровизаторов и живых легенд, а также представить публике знатный срез неконвенциональной музыки — европейского интеллектуального джаза и авангардной импровизации, нью-йоркского даунтауна, немецкого индастриала, нойза и краут-рока.
Фестиваль откроется 23 сентября 2019 в Культурном центре «Дом». Концерты пройдут также 14 октября и 6 и 29 ноября.
Адрес КЦ «Дом»: Москва, Б. Овчинниковский пер., 24, стр. 4 (М. Новокузнецкая)
Программа фестиваля:
23 СЕНТЯБРЯ 2019, ПОНЕДЕЛЬНИК, 20:00
OLIWOOD + TrevorDunn
Франк Гратковски (FrankGratkowski) – саксофон
Дэн Николс (DanNicholls) – синтезатор
Тревор Данн (TrevorDunn) – бас
Оли Штайдле (OliSteidle) – ударные
Как минимум двое участников звёздного интернационального квартета Oliwood одинаково уверенно себя чувствуют как в импровизационной музыке, так и в разных поздних направлениях, связанных с роком. То же касается и специального гостя, который участвует в концерте. Здесь встретились звезда немецкой новоджазовой школы саксофонист Франк Гратковски, воин нью-йоркского Даунтауна Тревор Данн и британский любитель транса и густого звука клавишник Дэн Николс. А собрал их неутомимый немецкий барабанщик Оли Штайдле.
Разумеется, особое внимание здесь приковано к специальному гостю, с которым Oliwood выступает в последнее время — а гость этот не кто иной, как фантастический американский бас-гитарист Тревор Данн. Известен он прежде всего как музыкант из «обоймы» великого Джона Зорна — Данн играл в большом ансамбле постмодернистского клезмера Electric Masada, в вылупившейся из него ностальгической команде The Dreamers, в убойном трио Moonchild и квартете Insurrection, в псевдотрадиционалистском осовремененном квартете/квинтете Nova Express. Кроме того, Данн — партнер безумного Майка Паттона по знаменитым группам прошлого искрометным Mr. Bungle и Fantômas.
Таким образом, однажды в… Oliwood’е можно услышать актуальный и в чем-то радикальный авангардный джаз в сочетании с актуальным же пост-роковым саундом. Немецкие асы свободной импровизации, звезда нью-йоркского Даунтауна и британский специалист по новейшим звукам и уходам от действительности — поистине огнеметная смесь.
14 ОКТЯБРЯ 2019, ПОНЕДЕЛЬНИК, 20:00
Совместно с концертным агентством «МузЭнерго»
RonnyGraupesSPOOM
Ронни Граупе (RonnyGraupe) – гитара
Кристиан Вайднер (ChristianWeidner) – саксофон
Йонас Вестергард (JonasWestergaard) – бас
Кристиан Лиллингер (ChristianLillinger) – ударные
Замечательный немецкий гитарист Ронни Граупе основал Spoom как трио в 2005 году, однозначно ориентируясь на «нормальный» джаз классического толка и подбирая репертуар в «Великом американском песеннике джазовых стандартов» («Great American Songbook»). Помимо Ронни, в трио играли барабанщик из Берлина Кристиан Лиллингер, и датский контрабасист Йонас Вестергард.
Обращение к традиционному джазовому репертуару и хрестоматийному формату оказалось для Ронни скорее временной прихотью, чем нормой, и, посвятив несколько лет исследованию классики джаза, Ронни в какой-то момент отказывается от мейнстрима в музыке, начинает писать музыку собственную, и уверенно уходит прочь от классической джазовой формы (тема, импровизация, тема). Его собственные пьесы выстраиваются теперь по высоким академическим законам – они многочастны, изысканны, для них характерна непростая драматургия и узнаваемая смесь серьёзности и иронии.
Теперь Граупе интересует композиция как таковая, а также интерпретация текста. С другой стороны, большой интерес для него представляет импровизация на тему формы, которая лежит в основе композиции, или на тему пространства за ее пределами. Соответственно, участники SPOOM обращаются в первую очередь к произведениям самого Граупе, сделав акцент на их исполнении. При этом музыканты трио находятся в непрерывном творческом поиске, постоянно исследуя различные стили исполнения и черпая вдохновение в различных музыкальных жанрах. В какой-то момент всё усложняющаяся музыка Граупе потребовала введения в состав нового голоса, и в 2018 году к группе присоединился работающий с всемирно известными музыкантами и группами саксофонист Кристиан Вайднер, превративший трио в квартет.
Изощрённая, «кружевная», наполненная сложнейшими приёмами техника и невероятная творческая активность Лиллингера давно закрепила за ним статус одного из самых востребованных барабанщиков на берлинской джазово-импровизационной сцене. Что касается тоже живущего в Берлине Йонаса Вестергарда, то ещё в 2006 году при получении Премии Датской радиовещательной корпорации он услышал про себя следующие слова: «Нелегко быть замеченным в потоке многих молодых датских джазовых контрабасистов. Тем не менее, творческий подход и взыскательность Йонаса Вестергарда закрепили за ним прочное место на датской джазовой сцене». А центральным содержанием творчества Кристиана Вайднера является углубление в традиции, а также исследование новых путей музыкального самовыражения.
Музыка SPOOM излучает энергию и буквально завораживает многообразием красок и оттенков. С присущим им богатством воображения и по-хорошему «приземленным» профессионализмом музыканты создают увлекательные звуковые картины. Их отличают сочетание живости и виртуозности, причудливая звуковая фантазия и едва различимые отзвуки балладной традиции, причем в каждом такте слышно, насколько активно эти элементы взаимодействуют друг с другом. Достойное завершение «джазовой» части фестиваля Гёте-Института «Джаз осенью»!
6 НОЯБРЯ 2019, СРЕДА, 20:00
FM Einheit / Hans Joachim Irmler
FM Einheit (ex- Einstürzende Neubauten) – объекты, лэптоп
Великие группы помимо своего величия хороши еще и тем, что нередко «размножаются почкованием»: гениальные участники, выходя из основного состава, создают собственные проекты или занимаются сольным творчеством, и случается, что оно вполне сопоставимо по ценности с тем, что делал или продолжает делать основной состав или то, что от него осталось. Это в полной мере относится к участникам третьего концерта нынешнего фестиваля Гёте-Института «Джаз осенью»: на сцену ДОМа выйдут важнейшие участники двух великих немецких групп – со-основатель группы Faust Ханс Йоахим Ирмлер и проведший в Einstürzende Neubauten без малого пятнадцать лет FM Einheit.
Немецкая группа Faust, оставившая неизгладимый след в истории экспериментальной музыки второй половины XX века, размножилась подобным образом — на рубеже последних двух десятилетий таких групп существовало две: в одной играли и продолжают играть (в том числе в ДОМе) барабанщик Заппи Дирмайер и басист-мультиинструменталист Жан-Эрве Перон, а другую сколотил вместе с участниками состава 1990-х органист Ханс Йоахим Ирмлер, которая просуществовала недолго, выпустив всего один альбом “Faust Is Last” в 2010 году. Впоследствии Ирмлер продолжил сольную карьеру, выступая и записываясь с такими выдающимися личностями, как барабанщик великой немецкой группы Can Яки Либецайт, швейцарский перкуссионист Лукас Ниггли, немецкий гитарист и изобретатель инструмента под названием даксофон Ханс Райхель, немецкий же авангардист-многостаночник, один из основателей удивительной группы Cassiber Альфред 23 Харт, американский перкуссионист Z’ev, и многими другими.
Один из регулярных партнеров Ирмлера — ФМ Айнхайт, бывший участник выдающейся немецкой команды Einstürzende Neubauten, в чем-то наследующей группе Faust, хотя это и не признающей. Айнхайт начинал как клавишник и перкуссионист в пост-панк-группе Abwärts и ударник в группе Palais Schaumburg, которую принято относить к «новой немецкой волне». После этого, в 1981 году, он пришел в Neubauten, это было незадолго до выхода первого альбома. В составе группы он пробыл около пятнадцати лет, выполнял функции ударника и много сделал для создания уникального саунда Neubauten, используя в качестве ударных и шумовых инструментов подручные средства — разные самодельные металлические объекты, перфоратор и автомобильные пружины. После неожиданного отказа от дальнейшего участия в группе, Айнхайт сотрудничал с многими интересными музыкантами и коллективами, как KMFDM, Zu и его лидером, бас-гитаристом Массимо Пупилло, Диамандой Галас), Альфредом Хартом, часто принимал участие в создании звукового сопровождения к театральным постановкам. Следует также отдельно упомянуть его проекты с электронщиком Андреасом Аммером, затрагивающие различные болезненные для общества темы.
Вместе Ирмлер и Айнхайт создают большие и трепещущие полотна, в которых гудение и тарахтение звучит величественно, а в шуме и грохоте можно расслышать мелодизм. При этом основной инструмент у Айнхайта, помимо неизбежного лэптопа, — это две огромные подвесные пружины, на которых он играет всевозможными способами, извлекая самые удивительные звуки.
Не так много осталось на этом свете групп, которые ошеломляли в первые годы своего существования и продолжают ошеломлять до сих пор. «Если в чем они предсказуемы — так это в непредсказуемости», — написал один сетевой обозреватель об этой группе. Итак, на сцене ДОМа — Faust! Музыке, которую творили и творят Faust, очень сложно дать определение. Группу принято относить к самобытному немецкому направлению краут-рок, но, хотя характерные для него элементы — психоделичность, активное использование электроники, близость к авангардным импровизациям — у Faust присутствуют в полном объеме, содержательно эта музыка выходит далеко за рамки любых направлений.
Некоторое время можно было говорить о существовании двух составов под вывеской Faust. С 2005 года в составе, который участники группы требуют писать как faUSt (с выделением английского слова “us”), и который выступит в ДОМе, постоянно играют два представителя золотого состава – единственный постоянный участник группы, много лет живущий в Берлине австрийский барабанщик-великан Вернер Дирмайер по прозвищу Заппи и французский басист, трубач, вокалист и декламатор (часто по-французски) Жан-Эрве Перон (он же “art-Errorist”), ещё в конце 60-х перебравшийся в Германию вслед за подругой-немкой. Остальные участники периодически меняются, но наиболее часто группа выступают и записывается с ещё одним французом, который примет участие и в московском концерте – гитаристом Амори Камбюза из пост-роковой группы Ulan Bator. Кстати, другую, ныне несуществующую, версию группы в 2010 году собирал ещё один «отец-основатель» Faust – органист Ханс Йоахим Ирмлер, который тоже выступит в ДОМе на фестивале «Джаз осенью», но в дуэте с бывшим участником Einstürzende Neubauten ФМ Айнхайтом.
Концерты faUSt — это почти всегда непредсказуемо, это путешествие в царство организованного шума и целеустремленной импровизации, это страстные декламации на разных языках и грозный ритм, это обязательный «индустриальный» арсенал на сцене (без бетономешалки, 200-литровой бочки, строительного перфоратора и железного листа не обходится ни одно выступление faUSt на протяжении многих лет). Вряд ли мы благодаря грядущему концерту, обещающему стать достойным финалом нынешнего фестиваля «Джаз осенью», сможем себе представить, как выглядели концерты группы в волшебные 1970-е годы. Но и это переживание будет уникальным.
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