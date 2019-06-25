Sõru Jazz 2019

Эстонский остров Хийумаа опять встретил лето джазом. Камерный фестиваль джазовой музыки в двенадцатый раз прошел в лодочном ангаре небольшого порта Сыру.
В четырехдневную программу уместилось девятнадцать концертов. В избранном перечне хотелось бы упомянуть примерно половину из них. И не потому, что другая половина была хуже.
Интернациональный квартет в составе Яака Соояара (гитара), Алексея Круглова (саксофон), Михкеля Мялганда (контрабас) и Танеля Рубена (ударные) наверняка хорошо известен и любим российской публикой благодаря их джазовым интерпретациям классических произведений русских композиторов. Несколько лет назад российская фирма Art Beat выпустила третий альбом ансамбля The Mighty Five, состоящий из джазовых импровизаций на темы известных произведений композиторов «Могучей кучки». Альбом имел большой успех в Европе. Вероятно, именно это вдохновило музыкантов на продолжение темы русской классической музыки. В этом году в Сыру они самозабвенно импровизировали на тему бессмертной музыки Петра Чайковского.
Еще несколько звезд европейского джаза собрались в United Jazz Collective. Это латыш Денис Пашкевич (саксофон), русский Андрей Кондаков (клавишные), швед Рикард Мальмстен (контрабас) и эстонец Танель Рубен (ударные). Всегда очень любопытно смотреть и слушать, как музыканты из разных стран объединяются в единое целое в заданном мелодичном ритме. Они абсолютно не конкурируют между собой, гармонично (в прямом и переносном смысле) дополняя друг друга. Каждый из музыкантов старается представить своих коллег в наиболее выигрышном для них музыкальном контексте. А в итоге получается зачаровывающая джазовая феерия.
Очень любопытно отслеживать эволюцию пианиста Йоэля Реммеля, который вместе с Хейкки Реммелем (контрабас) и Рамуэлем Тафенау (ударные) прошли путь от сдержанного скандинавского джаза до динамичного диапазона эмоциональной музыки, включающей как острые, так и нежные чувственные композиции. Музыканты удачно разбавили свой изначальный несколько холодный североевропейский джаз веселыми ритмами более южных широт.
Созданный в 2015 году биг-бенд JT Conception представляет новое поколение эстонских джазовых музыкантов. Оркестр играет, в основном, композиции своего очевидного лидера бас-гитариста Яанно Трумпа. Чаще всего это джаз-рок. Много традиционного джаза. Иногда слышны мотивы музыки в стиле фолк-панка. И это, на мой вкус, наиболее интересный аспект творчество, безусловно, очень перспективного коллектива. Невозможно не отметить и виртуозное владение клавишными инструментами Мадиса Муули.
Практически всегда на Сыру Джаз выступают и совсем юные дарования, для некоторых из которых музыкальные подмостки лодочного ангара, возможно, станут стартовой площадкой в бескрайний мир джазовой музыки. В этом году зрителей порадовал своим пением вокальный ансамбль Kustikad из таллиннской гимназии Густава Адольфа, названной так в честь шведского короля, основавшего эту школу в 1631 году. Девочки и мальчики под управлением своего творческого руководителя Ли Таммерик мастерски исполняли многоголосные, порой весьма сложные произведения.
Безусловным украшением Сыру Джаза этого года стали концерты трех великолепных эстонских певиц.
Первой на сцену вышла Маарья-Лийс Илус, одна из наиболее популярных певиц эстонской эстрады. Она пела любимые народом песни, которые относятся к жанру поп-музыки, но в джазовом оформлении. Представила певица и чисто джазовые баллады. Творческий рост Маарьи-Лийс наглядно демонстрирует то обстоятельство, что до джаза надо дорасти что ли, дочувствовать и допеть.
У Кадри Вооранд, феноменально владеющей всеми нюансами своего божественно волшебного голоса, прорыв от салонно-академического пения к джазу произошел стремительно и триумфально. Сама себе аккомпанирующая на клавишных Кадри оказалась в своей стихии вместе с контрабасистом Михкелем Мялгандом. Внешне они очень разные натуры: Кадри – взрывно-эмоциональная, а Михкель – задумчиво-флегматичный. На этом контрасте и строится все их музыкально-драматическое представление.
Но более всего на Sõru Jazz 2019 меня поразило и взволновало магическое пение восходящей звезды эстонского арт-рока Анны Канеелиной, которая уже сейчас сияет ярко, порой даже ослепительно. Конечно, это не джаз как таковой. Это музыкально-мистическая исповедальность, когда певица не боится очаровывать слушателей ранимостью своих чувств. Порой пение Анны, отдающее первобытной дикостью, заставляет вздрагивать от бегущих по коже мурашек. От песен Анны веет неуловимой душевной мудростью, которая в силу молодости певицы не может быть наследием разнообразного и сложного жизненного опыта. Кажется, что Анна потусторонне поет на инстинкте своей естественной природной женственности.
Олег Самородний
фото - Калли Самородни