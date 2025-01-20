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Новая книга об Эдди Рознере

20.01.2025

Новая книга об Эдди Рознере

В конце года в минском издательстве «Ковчег» вышла книга о легендарном джазовом музыканте заслуженном артисте БССР Эдди Рознере. Это первая книга об Эдди Рознере, вышедшая в Беларуси. Презентация книги состоялась 8 января 2025 года в малом зале имени Г. Ширмы Белорусской государственной филармонии на творческом вечере Владимира Орлова.


Автор книги – известный белорусский кинорежиссер. На его счету около 100 документальных и художественных фильмов. Он также автор 12 книг. Владимир Орлов рассказывает о концертах Эдди Рознера, на которых ему удалось побывать, беседы с музыкантами оркестра, с которыми он был знаком. Приводит интересные и мало знакомые факты из жизни музыканта. Не зря под заголовком книги автор уточняет: Всё, что узнал о нём из живых свидетельств, но, главное, о моих впечатлениях от выступлений легендарного маэстро.


В книге 32 страницы фотографий из архива автора. Причем, довоенные фотографии Эдди Рознера публикуются впервые.В 2018 году Владимир Орлов рассказал об Эдди Рознере в программе для телеканала Беларусь-3 в авторской серии «Люблю и помню», а в 2022 году – о музыканте оркестра Ежи (Юрии) Бельзацком. Теперь мы имеем бумажную версию этих программ.

Владимир Орлов. Эдди Рознер. Факты и легенды. –
Минск : Ковчег, 2024. – 182 с. :ил.


Книгу можно заказать по email: kuzmin.kovcheg@mail.ru
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