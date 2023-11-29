ТАТЬЯНА НОВА, ГИЛЬЕРМО КЛЯЙН: La Canción Que Falta

По-настоящему душевная песня "La Canción Que Falta", доступная на

стриминговых платформах с 24 ноября 2023, предлагает достойную

альтернативу рождественским песням для неповторимых моментов дома с

близкими.



В переводе с испанского "Отсутствующая Песня" несет в себе глубокий

метафорический смысл. Гильермо Кляйн рассказывает историю о бедном

влюблённом музыканте. Всё, что он может предложить, это лишь "ещё не

написанную песню". Несмотря на интерес его друга-миллионера к той же

девушке, Кляйн решает бороться за её расположение, сочиняя для нее

"отсутствующую песню". Затем Татьяна Нова делится мыслями девушки,

раскрывая её любовь к композитору и подчеркивая, что она оценит его песню

больше материальных благ.



Вторую часть произведения можно интерпретировать как саму "ещё не

написанную песню". Композитор и его муза напевают мелодию как бы себе под нос,

создавая гармоничный дуэтный момент. Произведение завершается чарующим

фортепианным соло в исполнении Юлии Перминовой, сопровождаемой Йозефом

Цаймец (контрабас) и Луишем Поссоло(ударные). Ритм-секция музыкально

визуализирует двух персонажей: мужской куплет исполнен более сухо и ритмично, в

то время как женский - расцветает мягкими мелодиями.



Подробнее про релиз

"Этот релиз - моя сбывшаяся мечта", говорит Нова. Гильермо Кляйн был одним

из преподавателей в престижной европейской джазовой программе "Focusyear

Basel", в которой Татьяна участвовала в 2020-2021 годах. "Гильермо принес

несколько композиций, и одной из них была 'La Canción Que Falta'. Когда я

спросила его о произношении некоторых испанских слов, он предложил

написать куплет на моем родном языке, на русском. На самом деле, его

бабушка эмигрировала из России в Аргентину! Так что, можно сказать, что у

этого дуэта было еще больше причин, чтобы состояться."

До релиза песня была исполнена живьем в дуэте всего один раз - на

заключительном концерте программы с преподавателем. "А затем я вновь

вспомнила о ней, когда начала играть в дуэте с Юлией Перминовой. В начале у

нас не было достаточно материала, и я предложила сыграть эту песню.

Несмотря на то, что изначально мы планировали сыграть ее всего лишь один

раз "на бис", она стала постоянной частью нашей программы, потому что

очень понравилась и нам, и публике! Как это ни странно, каждый раз, когда

мы исполняли эту песню на концерте, кто-то из зрителей лично знал Гильермо.

Они рассказывали ему, что мы исполнили его песню на концерте, и он потом

передавал мне это на занятиях по композиции. Ему всегда было очень

приятно, что мы даём этой песне звучать и быть услышанной, поскольку сам

он её ещё не записал. И в один из наших последних уроков в мае 2023 года он

сказал: 'Тати, ты должна записать ее.' Я не могла поверить своим ушам - я

мечтала об этом три года, но я очень хотела записать ее в дуэте с Гильермо.

Помимо того, что он - необыкновенный музыкант и замечательный человек, он

был моим главным наставником во время магистратуры и помог мне

выстроить мой музыкальный путь. Так что я собрала волю в кулак и сказала,

что я бы с удовольствием записала её, но только вместе с ним. К моему

облегчению, он засмеялся и сказал: ‘Кларо (исп. "конечно"), Тати. Давай!’"



Биографии

Татьяна Нова - вокалистка, композитор и лауреат джазовых конкурсов, чей

голос критики часто сравнивают с Флорой Пурим и Норой Джонс. Родившись в

Москве в 1995 году, она переехала в Германию в 19 лет, получив одно из двух

заветных мест в Дрезденской Высшей Школе Музыки. Под руководством Селин

Рудольф, Татьяна погрузилась в разнообразные проекты, стала частью

Национального Джазового Оркестра Германии и выпустила свой дебютный EP

"PLANETA". В 2020 году её пригласили в престижную джазовую программу

"Focusyear Basel", которая была создана артистом лейбла ECM - джазовым

гитаристом Вольфгангом Мутшпиль. В рамках этой программы она работала и

выступала с такими артистами, как Мигель Зенон (многократный номинант

«Грэмми»), Лионель Луэке (гитарист Хэрби Хэнкока), Ингрид Дженсен, Курт

Розенвинкель и др. Получив магистерскую степень в Джазовой педагогике в

Музыкальной Академии Базеля, Нова переехала в Берлин и начала делиться

своим опытом в качестве доцента кафедры джазового вокала в Дрезденской

Высшей Школе Музыки. Татьяна сотрудничает с известными музыкантами по

всей Европе и активно руководит дуэтным проектом с талантливой пианисткой

Юлией Перминовой. Их дебютный альбом намечен к выпуску в 2024 году.

Гильермо Кляйн - композитор, аранжировщик, пианист и иногда певец, родом

из Буэнос-Айреса. Его музыкальный путь начался в возрасте 11 лет, когда его

отец подарил ему пианино. Вдохновляясь музыкой легендарного композитора

Астора Пьяццоллы, изначально Гильермо стремился к классическому

образованию в Беркли Колледже. Но во время учебы он обнаружил страсть к

джазу, особенно под влиянием уникального "гармонического языка" Уэйна

Шортера. Это привело к созданию ансамбля Big Van, позднее известного как

Los Guachos. С резиденциями в клубах Smalls и Jazz Standard Los Guachos

выпустили признанные альбомы на лейбле Sunnyside Records. Кляйн,

проживающий в Нью-Йорке, продолжает создавать музыку, сотрудничая с

местными артистами и выпуская известные альбомы, такие как "Live in

Barcelona", "Filtros" и "Carrera". Помимо своих музыкальных устремлений,

Кляйн - уважаемая фигура в мире джаза, сотрудничает с известными

музыкантами и делится своим опытом через преподавание и мастер-классы по

всей Европе.



Текст

(Испанский/Русский) (Перевод)

Mira, mira, mira como pasa, Смотри, смотри, смотри что происходит

Que hace tiempo que la veo. Я встречаюсь с ней уже давно

Me va a mirar, voy a reir Она посмотрит на меня, я засмеюсь

Le voy a dar, la canción que falta. Я подарю ей отсутствующую песню.

Y un amigo mio millonario И мой друг-миллионер,

Que hace tiempo que la cela Он уже давно ревнует.

Debo pelar, voy a surgir, Я должен бороться, я выйду.

Le voy a dar, la canción que falta. Я подарю ей отсутствующую песню.

Сколько лет с тобою мы знакомы,

И каждый день как в полудреме.

С тобою я мечтаю лишь

О том чтоб ты посвятил мне песню.

Я знаю точно, многого не надо

Ни миллионов, ни нарядов.

Я так люблю как пишешь ты,

Мне посвяти ты одну лишь песню.



Общая информация

"La Canción Que Falta"

Музыка - Гильермо Кляйн

Текст - Гильермо Кляйн, Татьяна Нова

Вокал - Гильермо Кляйн, Татьяна Нова

Рояль - Юлия Перминова

Контрабас - Йозеф Цаймец

Ударные - Луишем Поссоло