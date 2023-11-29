ТАТЬЯНА НОВА, ГИЛЬЕРМО КЛЯЙН: La Canción Que Falta

По-настоящему душевная песня "La Canción Que Falta", доступная на
стриминговых платформах с 24 ноября 2023, предлагает достойную
альтернативу рождественским песням для неповторимых моментов дома с
близкими.
В переводе с испанского "Отсутствующая Песня" несет в себе глубокий
метафорический смысл. Гильермо Кляйн рассказывает историю о бедном
влюблённом музыканте. Всё, что он может предложить, это лишь "ещё не
написанную песню". Несмотря на интерес его друга-миллионера к той же
девушке, Кляйн решает бороться за её расположение, сочиняя для нее
"отсутствующую песню". Затем Татьяна Нова делится мыслями девушки,
раскрывая её любовь к композитору и подчеркивая, что она оценит его песню
больше материальных благ.
Вторую часть произведения можно интерпретировать как саму "ещё не
написанную песню". Композитор и его муза напевают мелодию как бы себе под нос,
создавая гармоничный дуэтный момент. Произведение завершается чарующим
фортепианным соло в исполнении Юлии Перминовой, сопровождаемой Йозефом
Цаймец (контрабас) и Луишем Поссоло(ударные). Ритм-секция музыкально
визуализирует двух персонажей: мужской куплет исполнен более сухо и ритмично, в
то время как женский - расцветает мягкими мелодиями.
Подробнее про релиз
"Этот релиз - моя сбывшаяся мечта", говорит Нова. Гильермо Кляйн был одним
из преподавателей в престижной европейской джазовой программе "Focusyear
Basel", в которой Татьяна участвовала в 2020-2021 годах. "Гильермо принес
несколько композиций, и одной из них была 'La Canción Que Falta'. Когда я
спросила его о произношении некоторых испанских слов, он предложил
написать куплет на моем родном языке, на русском. На самом деле, его
бабушка эмигрировала из России в Аргентину! Так что, можно сказать, что у
этого дуэта было еще больше причин, чтобы состояться."
До релиза песня была исполнена живьем в дуэте всего один раз - на
заключительном концерте программы с преподавателем. "А затем я вновь
вспомнила о ней, когда начала играть в дуэте с Юлией Перминовой. В начале у
нас не было достаточно материала, и я предложила сыграть эту песню.
Несмотря на то, что изначально мы планировали сыграть ее всего лишь один
раз "на бис", она стала постоянной частью нашей программы, потому что
очень понравилась и нам, и публике! Как это ни странно, каждый раз, когда
мы исполняли эту песню на концерте, кто-то из зрителей лично знал Гильермо.
Они рассказывали ему, что мы исполнили его песню на концерте, и он потом
передавал мне это на занятиях по композиции. Ему всегда было очень
приятно, что мы даём этой песне звучать и быть услышанной, поскольку сам
он её ещё не записал. И в один из наших последних уроков в мае 2023 года он
сказал: 'Тати, ты должна записать ее.' Я не могла поверить своим ушам - я
мечтала об этом три года, но я очень хотела записать ее в дуэте с Гильермо.
Помимо того, что он - необыкновенный музыкант и замечательный человек, он
был моим главным наставником во время магистратуры и помог мне
выстроить мой музыкальный путь. Так что я собрала волю в кулак и сказала,
что я бы с удовольствием записала её, но только вместе с ним. К моему
облегчению, он засмеялся и сказал: ‘Кларо (исп. "конечно"), Тати. Давай!’"
Биографии
Татьяна Нова - вокалистка, композитор и лауреат джазовых конкурсов, чей
голос критики часто сравнивают с Флорой Пурим и Норой Джонс. Родившись в
Москве в 1995 году, она переехала в Германию в 19 лет, получив одно из двух
заветных мест в Дрезденской Высшей Школе Музыки. Под руководством Селин
Рудольф, Татьяна погрузилась в разнообразные проекты, стала частью
Национального Джазового Оркестра Германии и выпустила свой дебютный EP
"PLANETA". В 2020 году её пригласили в престижную джазовую программу
"Focusyear Basel", которая была создана артистом лейбла ECM - джазовым
гитаристом Вольфгангом Мутшпиль. В рамках этой программы она работала и
выступала с такими артистами, как Мигель Зенон (многократный номинант
«Грэмми»), Лионель Луэке (гитарист Хэрби Хэнкока), Ингрид Дженсен, Курт
Розенвинкель и др. Получив магистерскую степень в Джазовой педагогике в
Музыкальной Академии Базеля, Нова переехала в Берлин и начала делиться
своим опытом в качестве доцента кафедры джазового вокала в Дрезденской
Высшей Школе Музыки. Татьяна сотрудничает с известными музыкантами по
всей Европе и активно руководит дуэтным проектом с талантливой пианисткой
Юлией Перминовой. Их дебютный альбом намечен к выпуску в 2024 году.
Гильермо Кляйн - композитор, аранжировщик, пианист и иногда певец, родом
из Буэнос-Айреса. Его музыкальный путь начался в возрасте 11 лет, когда его
отец подарил ему пианино. Вдохновляясь музыкой легендарного композитора
Астора Пьяццоллы, изначально Гильермо стремился к классическому
образованию в Беркли Колледже. Но во время учебы он обнаружил страсть к
джазу, особенно под влиянием уникального "гармонического языка" Уэйна
Шортера. Это привело к созданию ансамбля Big Van, позднее известного как
Los Guachos. С резиденциями в клубах Smalls и Jazz Standard Los Guachos
выпустили признанные альбомы на лейбле Sunnyside Records. Кляйн,
проживающий в Нью-Йорке, продолжает создавать музыку, сотрудничая с
местными артистами и выпуская известные альбомы, такие как "Live in
Barcelona", "Filtros" и "Carrera". Помимо своих музыкальных устремлений,
Кляйн - уважаемая фигура в мире джаза, сотрудничает с известными
музыкантами и делится своим опытом через преподавание и мастер-классы по
всей Европе.
Текст
(Испанский/Русский) (Перевод)
Mira, mira, mira como pasa, Смотри, смотри, смотри что происходит
Que hace tiempo que la veo. Я встречаюсь с ней уже давно
Me va a mirar, voy a reir Она посмотрит на меня, я засмеюсь
Le voy a dar, la canción que falta. Я подарю ей отсутствующую песню.
Y un amigo mio millonario И мой друг-миллионер,
Que hace tiempo que la cela Он уже давно ревнует.
Debo pelar, voy a surgir, Я должен бороться, я выйду.
Le voy a dar, la canción que falta. Я подарю ей отсутствующую песню.
Сколько лет с тобою мы знакомы,
И каждый день как в полудреме.
С тобою я мечтаю лишь
О том чтоб ты посвятил мне песню.
Я знаю точно, многого не надо
Ни миллионов, ни нарядов.
Я так люблю как пишешь ты,
Мне посвяти ты одну лишь песню.
Общая информация
"La Canción Que Falta"
Музыка - Гильермо Кляйн
Текст - Гильермо Кляйн, Татьяна Нова
Вокал - Гильермо Кляйн, Татьяна Нова
Рояль - Юлия Перминова
Контрабас - Йозеф Цаймец
Ударные - Луишем Поссоло