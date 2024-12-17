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В Петербурге зазвучало Радио JAZZ

17.12.2024

В Петербурге зазвучало Радио JAZZ

Радио JAZZ приступило к вещанию в Санкт-Петербурге. Уникальный плейлист радиостанции и произведения лучших
российских и мировых джазовых исполнителей теперь доступны в Северной столице на частоте 96,4FM.


Запуск Радио JAZZ в Петербурге является по-настоящему большим событием в истории радиоиндустрии. Северная столица славится не только единственной в стране джазовой филармонией, но и по праву считается колыбелью отечественных музыкальных традиций. Именно в этом городе почти сто лет назад начали создавать шедевры культовые джазовые коллективы, а сам Петербург в 2018 году был выбран ЮНЕСКО мировой столицей джаза.


«Наша команда долго и упорно шла к тому, чтобы зазвучать в Санкт-Петербурге, и, наконец, это произошло. Джаз в этом
городе – настоящий культ, и нам приятно стать его частью!», - сказал программный директор радиостанции Дмитрий Грошев.
Теперь горожане смогут насладиться «Вечерним джайвом» с Мариам Мерабовой, познакомиться с «Персоной дня» вместе с
Маргаритой Макеевой, узнать «Историю одной песни», вспомнить имена «Легенд джаза», а также проникнуться авторскими стихами в рубрике «Шпильки» Ольги Ершовой. В обозримом будущем редакция радиостанции планирует запустить «невскую» версию программы «Выход в свет».


Санкт-Петербург стал юбилейным, десятым городом, в котором играет главная джазовая радиостанция страны. Больше
информации – в эфире Радио JAZZ, на официальном сайте радиостанции radiojazzfm.ru и ее социальных сетях. «Мультимедиа Холдинг» включается в себя три FM- радиостанции: «НАШЕ Радио», Rock FM и Радио JAZZ, интернет-радиостанцию Ultra, информационное агентство «Национальная Служба Новостей», студию звукозаписи Vintage Records, единственный в России завод виниловых пластинок «Ультра Продакшн», рекламное агентство «Джем», а также крупнейший российский музыкальный фестиваль «НАШЕСТВИЕ».


стиль
джаз
страна
Россия
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