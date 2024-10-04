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JAZZ TRIBUTE в горной долине

04.10.2024

JAZZ TRIBUTE в горной долине

5 октября на территории завода винно-коньячного завода «Арагац», вблизи райцентра Аштарак, в 20 км от Еревана, столицы республики, состоится масштабный джаз-фестиваль JAZZ TRIBUTE. Площадка, на которой устанавливается сцена и оборудование, находится в живописном месте, в долине, находящейся между тремя горными вершинами – Арарата (5137 м.), Арагаца (4 090 м.) и Араилера (2 614 м.). На открытой площадке будут играть известные далеко за пределами Армении коллективы – Государственный джаз-оркестр Армении п\у Давида Мелконяна, две недели назад вернувшийся из европейского турне, октет «Katuner» Ваагна Айрапетяна и Yerevan Calling Quartet Артема Манукяна. Программа фестиваля абсолютно разностилевая – биг-бэндовый straight-ahead jazz, этно-джаз октета и электро-фьюжн квартета.


После смены худрука Госджаз-оркестра, саксофониста и композитора Армена Уснунца сменил молодой саксофонист, композитор и лидер собственного коллектива Давид Мелконян, оркестр зазвучал по новому, включив в свою программу больше современных композиций и сменив стилистику аранжировок. В сентябре с большой программой-посвящением знаменитому шансонье Шарлю Азнавуру оркестр дал серию концертов Западной Европе.


«Катунер» - коллектив хорошо известный в России и на Западе, обладатель награды нескольких международных конкурсов этно-джазовой и world-music, записавший два альбома. После перерыва в парочку лет, коллектив обновил свой состав процентов на 50 и
стал еще звучать еще ярче.


Yerevan Calling Quartet абсолютно новое образование на армянской сцене. Электро-фьюжн с лидирующей электро-виолончелью, мастерские исполненные авторские композиции, звучат слегка загадочно, но в то же время демонстрируют ритмы современного джаза.

В завершении официальной части выступлений коллективов пройдет большой джэм-сэйшн. Кроме, собственно, фестивальной программы, в большом празднике музыки примут участие и два DJ-я - Гор Гукасян (Gorgeouz beats) и Ваагн Мартиросян.
Программа рассчитана на целых 6 часов. За это время организаторы - компания BASILS Performance Marketing Agency - предоставят возможность слушателям провести дегустацию армянского коньяка, вин, потанцевать и полюбоваться на открывающиеся виды трех горных вершин.

Армен Манукян


стиль
джаз
автор
Армен МАНУКЯН
страна
Армения
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