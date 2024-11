JazzWeek: прощаясь с октябрем

Последний октябрьский чарт JazzWeek, отражающий популярность тех или иных джазовых альбомов у американских радиослушателей, пришелся на 28 октября. Именно в нем на первое место вышел новый альбом биг-бэнда Дельфайо Марсалиса – известного представителя самой джазовой семьи Нового Орлеана. Уоррен Вольф, бывший до того лидером чарта, вынужден был отступить на второе место. А вообще изменений по сравнению с сентябрем в «Топ-10» оказалось немного. Знакомые имена – Эммет Коэн, Том Ротелла, Бриа Сконберг и так далее – фигурируют в нем по-прежнему, только на других ступеньках. А вот лидеров среди лейблов стало уже двое: к Cellar Music Group присоединился, также с двумя позициями в «горячей десятке», Mack Avenue. Весь список «Топ-10» сейчас выглядит следующим образом:

Delfayo Marsalis & The Uptown Jazz Orchestra Crescent City Jewels (Troubadour Jass)

Warren Wolf History of the Vibraphone (Cellar Music Group)

Thom Rotella Side Hustle (HighNote)

Emmet Cohen Vibe Provider (Mack Avenue)

Michael Dease Grove's Groove (Le Coq)

Catherine Russell and Sean Mason My Ideal (Dot Time)

Orrin Evans and The Captain Black Big Band Walk A Mile In My Shoe (Imani)

Bria Skonberg What It Means (Cellar Music Group)

Christian Sands Embracing Dawn (Mack Avenue)