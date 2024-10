JazzWeek: дыхание осени

К концу первого осеннего месяца чарт JazzWeek, отражающий вкусы американских поклонников джаза, слушающих любимую музыку по радио, существенно обновился. По данным на 30 сентября лидером стал Уоррен Вольф с новым альбомом, название которого говорит само за себя: History of the Vibraphone. Триумфатор августа Заккаи Кертис откатился на пятое место, а в целом места в «Топ-10» смогли сохранить только четыре исполнителя. Лидером среди лейблов и в сентябре остается Cellar Music Group. Также две позиции и у Savant, но лидер чарта выпустил свой альбом все же именно на Cellar Music Group. А вот и весь список десяти самых популярных альбомов:

Warren Wolf History of the Vibraphone (Cellar Music Group)

Emmet Cohen Vibe Provider (Mack Avenue)

Thom Rotella Side Hustle (HighNote)

Alvin Queen Trio Feeling Good (Stunt)

Zaccai Curtis Cubop Lives! (TR Collective)

Catherine Russell and Sean Mason My Ideal (Dot Time)

Orrin Evans and The Captain Black Big Band Walk A Mile In My Shoe (Imani)

Louis Hayes Artform Revisited (Savant)

Conrad Herwig The Latin Side Of McCoy Tyner (Savant)

Bria Skonberg What It Means (Cellar Music Group)