Петр Востоков в Зеленом театре ВДНХ

14 августа 2024 года в Зеленом театре ВДНХ Большой Джазовый Оркестр под

управлением Петра Востокова представит программу «Шедевры мирового JAZZа»,

посвящённую «гигантам» оркестрового джаза разных эпох и направлений. Слушателей

ждут знаменитые хиты от свит-джаза 20-х годов Пола Уайтмена до рока конца 60-х годов

Бадди Рича, от развлекательного танцевального свинга до серьезных сочинений крупной

формы — сюит Дюка Эллингтона, от классического мамбо Тито Пуэнте и Переса Прадо

до джазовых интерпретаций музыки группы Beatles. Кроме того, артисты порадуют

публику блестящей импровизацией и музыкальными сюрпризами, без которых не

обходится ни одно выступление БДО во главе с Петром Востоковым. Золотая джазовая

лихорадка, время свинга и сумасшедших танцев - атмосфера, которая сможет увлечь

каждого!



Петр Востоков — один из самых талантливых музыкантов молодого поколения,

стремительно взлетевших на музыкальный олимп. Петр увлекся джазом в 16 лет, став

участником молодежного биг-бэнда Владимира Сегала при Центральном Доме Культуры

Железнодорожников. Закончил эстрадно-джазовое отделение РАМ им. Гнесиных (класс

ансамбля А.В. Осейчука, класс оркестра А.О. Кролла) в 2009 году. В 2006 году стал

выпускником американо-российской образовательной программы Open World, в рамках

которой выступил на Lionel Hampton International Jazz Festival (США).



В 2010 году совместно с певицей Дарьей Антоновой создал Большой Джазовый Оркестр

(БДО), музыкальным руководителем которого является до сих пор. Вместе с БДО

регулярно принимает участие в крупнейших российских и международных фестивалях,

таких как «Джаз в Саду Эрмитаж», «Триумф Джаза», Koktebel Jazz Party и многие другие,

выступает на главных филармонических и концертных сценах страны, является

резидентом джаз-клуба «Эссе» и клуба Алексея Козлова, активно гастролирует по России.

Дебютная пластинка Большого Джазового Оркестра была создана в 2017-ом году в

знаменитой 1-ой «Тонстудии» на «Мосфильме». За последние несколько лет Оркестр

принял участие в съемках нескольких крупных теле- и интернет-проектах («Большой

мюзикл», «Большой джаз», «LAB с Антоном Беляевым») и записи музыки к популярным

фильмам и сериалам («Домашний арест», «Одесский пароход»).

В 2020 году Петр Востоков стал музыкантом года по версии «Радио Джаз 89.1» и

обладателем премии «Все Цвета Джаза».



Организатор мероприятия — концертно-продюсерский центр Artemusicum. Компания

работает с молодыми талантливыми исполнителями классической и джазовой музыки,

среди которых Петр Востоков, Гайк Казазян, Иван Никифорчин, Александр Рамм, Ева

Геворгян и многие другие. Команда регулярно проводит мероприятия в Московском

планетарии, Зеленом театре ВДНХ, БКЗ «Зарядье», Московском доме музыки, кинотеатре

«Иллюзион», Хлебзаводе No9 и на других площадках. Всего с момента основания в 2021

году компанией было организовано более 100 мероприятий в Москве, Сочи и других

городах. Каждый проект компании — это сочетание музыки и визуального искусства в

концептуальных пространствах, позволяющих переосмыслить хорошо знакомую музыку и

получить новые эмоции от ее прослушивания.

Танцевать — можно, подпевать — можно, аплодировать - можно!

Можно и нужно прийти на концерт и насладиться бессмертной энергетикой живого жгучего JAZZа