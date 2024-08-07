Петр Востоков в Зеленом театре ВДНХ

14 августа 2024 года в Зеленом театре ВДНХ Большой Джазовый Оркестр под
управлением Петра Востокова представит программу «Шедевры мирового JAZZа»,
посвящённую «гигантам» оркестрового джаза разных эпох и направлений. Слушателей
ждут знаменитые хиты от свит-джаза 20-х годов Пола Уайтмена до рока конца 60-х годов
Бадди Рича, от развлекательного танцевального свинга до серьезных сочинений крупной
формы — сюит Дюка Эллингтона, от классического мамбо Тито Пуэнте и Переса Прадо
до джазовых интерпретаций музыки группы Beatles. Кроме того, артисты порадуют
публику блестящей импровизацией и музыкальными сюрпризами, без которых не
обходится ни одно выступление БДО во главе с Петром Востоковым. Золотая джазовая
лихорадка, время свинга и сумасшедших танцев - атмосфера, которая сможет увлечь
каждого!
Петр Востоков — один из самых талантливых музыкантов молодого поколения,
стремительно взлетевших на музыкальный олимп. Петр увлекся джазом в 16 лет, став
участником молодежного биг-бэнда Владимира Сегала при Центральном Доме Культуры
Железнодорожников. Закончил эстрадно-джазовое отделение РАМ им. Гнесиных (класс
ансамбля А.В. Осейчука, класс оркестра А.О. Кролла) в 2009 году. В 2006 году стал
выпускником американо-российской образовательной программы Open World, в рамках
которой выступил на Lionel Hampton International Jazz Festival (США).
В 2010 году совместно с певицей Дарьей Антоновой создал Большой Джазовый Оркестр
(БДО), музыкальным руководителем которого является до сих пор. Вместе с БДО
регулярно принимает участие в крупнейших российских и международных фестивалях,
таких как «Джаз в Саду Эрмитаж», «Триумф Джаза», Koktebel Jazz Party и многие другие,
выступает на главных филармонических и концертных сценах страны, является
резидентом джаз-клуба «Эссе» и клуба Алексея Козлова, активно гастролирует по России.
Дебютная пластинка Большого Джазового Оркестра была создана в 2017-ом году в
знаменитой 1-ой «Тонстудии» на «Мосфильме». За последние несколько лет Оркестр
принял участие в съемках нескольких крупных теле- и интернет-проектах («Большой
мюзикл», «Большой джаз», «LAB с Антоном Беляевым») и записи музыки к популярным
фильмам и сериалам («Домашний арест», «Одесский пароход»).
В 2020 году Петр Востоков стал музыкантом года по версии «Радио Джаз 89.1» и
обладателем премии «Все Цвета Джаза».
Организатор мероприятия — концертно-продюсерский центр Artemusicum. Компания
работает с молодыми талантливыми исполнителями классической и джазовой музыки,
среди которых Петр Востоков, Гайк Казазян, Иван Никифорчин, Александр Рамм, Ева
Геворгян и многие другие. Команда регулярно проводит мероприятия в Московском
планетарии, Зеленом театре ВДНХ, БКЗ «Зарядье», Московском доме музыки, кинотеатре
«Иллюзион», Хлебзаводе No9 и на других площадках. Всего с момента основания в 2021
году компанией было организовано более 100 мероприятий в Москве, Сочи и других
городах. Каждый проект компании — это сочетание музыки и визуального искусства в
концептуальных пространствах, позволяющих переосмыслить хорошо знакомую музыку и
получить новые эмоции от ее прослушивания.
Танцевать — можно, подпевать — можно, аплодировать - можно!
Можно и нужно прийти на концерт и насладиться бессмертной энергетикой живого жгучего JAZZа