Уже второй год центральным джазовым событием летнего сезона в Беларуси становится фестиваль "Джаз в городе N", open-air, организуемый в Несвиже, во дворе замка Радзивиллов, одной из главных исторических достопримечательностей страны. Устроитель фестиваля - Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М.Я. Финберга, а автор и вдохновитель проекта - художественный руководитель-главный дирижер оркестра – Максим Рассоха. В этом году фестиваль пройдет в период с 5 по 6 июля 2024 года.

В первый вечер оркестр представит известные хиты популярной музыки и классики в джазовых аранжировках. Эта программа называется "В ритмах джаза", на следующий день прозвучат классические джазовые стандарты Эллингтона, Миллера, Гиллеспи и других корифеев в рамках программы «Джаз на все времена».

Леонид АУСКЕРН