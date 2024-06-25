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Джаз в городе N

25.06.2024

Джаз в городе N

Уже второй год центральным джазовым событием летнего сезона в Беларуси становится фестиваль "Джаз в городе N", open-air, организуемый в Несвиже, во дворе замка Радзивиллов, одной из главных исторических достопримечательностей страны. Устроитель фестиваля - Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М.Я. Финберга, а автор и вдохновитель проекта - художественный руководитель-главный дирижер оркестра – Максим Рассоха. В этом году фестиваль пройдет в период с 5 по 6 июля 2024 года.

В первый вечер оркестр представит известные хиты популярной музыки и классики в джазовых аранжировках. Эта программа называется "В ритмах джаза", на следующий день прозвучат классические джазовые стандарты Эллингтона, Миллера, Гиллеспи и других корифеев в рамках программы «Джаз на все времена».

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Беларусь
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