Премьера спектакля Игоря Бутмана и Константина Хабенского

Одноклассники совместно с Московским джазовым фестивалем познакомят пользователей соцсети с миром джаза. Специально для Moscow Jazz Festival Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, который в этом году празднует 25-летний Юбилей, совместно с актёром Константином Хабенским представят обновленную версию музыкальной сказки по мотивам произведения Сергея Прокофьева «Петя и Волк» в авторских джазовых аранжировках Кристины Крит.

Пользователям ОК в группе фестиваля будут доступны эксклюзивные факты о будущем спектакле, видео с репетиций, истории о том, как Прокофьев связан с джазом и многое другое. Сам спектакль состоится 16 июня в Концертном зале «Зарядье» на закрытии третьего международного Московского джазового фестиваля.

«Многие великие классические композиторы интересовались джазом: и Шварц, и Шостакович, и Щедрин, и Прокофьев, конечно. У каждого из них есть произведения, связанные с импровизационной музыкой. Мне кажется, что сам Сергей Сергеевич был бы рад услышать своего «Петю и Волка» в джазовых аранжировках. Он ведь во многом повлиял на дальнейшее развитие джаза, даже не будучи джазменом — многие музыканты вдохновляются его музыкой. В качестве чтеца мы не случайно выбрали Константина Хабенского: он прекрасный актёр, очень тонко чувствует музыку, и к тому же уже хорошо знаком с этой музыкальной сказкой. Мы уже активно репетируем новую программу. Очень важно отнестись к этой работе бережно: сохранить почерк Прокофьева, но при этом привнести что-то своё, джазовое. О том, как мы будем готовить спектакль — поделимся в официальной группе Moscow Jazz Festival в Одноклассниках», — Игорь Бутман

ОК будут поддерживать все активности фестиваля – так, с 11 по 15 июня подписчикам будут доступны эксклюзивные прямые трансляции Образовательной программы, организованной совместно с Российским Обществом «Знание». Помимо этого, пользователи смогут познакомиться с выступлениями хедлайнеров фестиваля, среди которых Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Дафер Юсеф (Тунис), Ришар Бона (США), Авишай Коэн (Израиль), Константин Хабенский, Дмитрий Маликов с программой Pianomaniя Jazz, Виктор Добронравов и ансамбль «Кинопроектор», Роберто Фонсека (Куба), Меджикул, Jukebox trio и другие.

Также для всех пользователей социальной сети Одноклассники запущены фирменные рамки Фестиваля. Рамки доступны бесплатно всем в приложении «Волшебные рамки» в ОК.