11 марта в Большом зале Московской консерватории состоится праздничный концерт «8 марта
каждый День с Вадимом Эйленкригом». Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист
Республики Татарстан Вадим Эйленкриг и артисты его творческого объединения Eilenkrig Crew
представят необычную программу, посвященную любимым женщинам. Талантливые и
обаятельные музыканты наполнят вечер любимой музыкой, создадут легкое весеннее
настроение и очаруют ненавязчивым юмором.
Вадим Эйленкриг — известный российский музыкант, трубач, телеведущий, продюсер,
педагог. Заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель премии «Музыкант года» по
версии «Radio Jazz 89.1» (2018). Автор пяти сольных альбомов, один из которых, Eilenkrig,
занял 4-ю строчку в российском iTunes (Top 200 Jazz Chart) и 1-е место в Армении (Top 200
Tracks Armenia All Genre Chart). С 2016 года - художественный руководитель фестиваля «Ветер
Перемен» (г. Казань), с 2019 года — арт-директор фестиваля «Джазовое лето с Эйленкригом» на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского. Арт-директор фестиваля «Лимон» (г.
Ярославль), куратор джазового направления фестиваля «Ural Music Night» и «New Open
Showcase Festival» (г. Екатеринбург). Широкой аудитории известен как ведущий шоу
«Большой джаз» на т/к «Россия-Культура» (2013), соведущий и руководитель оркестра в шоу
«Танцы со звездами» на т/к «Россия-1» (2016), ведущий авторской музыкальной программы
«Клуб Шаболовка, 37» на т/к «Россия-Культура» (с 2018 года). Ежегодный член жюри
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Музыкант
активно гастролирует по всему миру, включая страны СНГ, Европы, Северной Америки и
Азии.
Организатор концерта – международное концертное агентство Moscow Nights. Более 10 лет
компания организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и
коллективов в крупнейших концертных залах мира, на фестивалях и частных мероприятиях.
Сотрудничает со многими звездами классической и джазовой сцены, включая Игоря Бутмана,
Ларису Долину, Хиблу Герзмава, Дениса Мацуева, Петра Востокова и многих других.