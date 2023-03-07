11 марта в Большом зале Московской консерватории состоится праздничный концерт «8 марта

каждый День с Вадимом Эйленкригом». Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист

Республики Татарстан Вадим Эйленкриг и артисты его творческого объединения Eilenkrig Crew

представят необычную программу, посвященную любимым женщинам. Талантливые и

обаятельные музыканты наполнят вечер любимой музыкой, создадут легкое весеннее

настроение и очаруют ненавязчивым юмором.



Вадим Эйленкриг — известный российский музыкант, трубач, телеведущий, продюсер,

педагог. Заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель премии «Музыкант года» по

версии «Radio Jazz 89.1» (2018). Автор пяти сольных альбомов, один из которых, Eilenkrig,

занял 4-ю строчку в российском iTunes (Top 200 Jazz Chart) и 1-е место в Армении (Top 200

Tracks Armenia All Genre Chart). С 2016 года - художественный руководитель фестиваля «Ветер

Перемен» (г. Казань), с 2019 года — арт-директор фестиваля «Джазовое лето с Эйленкригом» на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского. Арт-директор фестиваля «Лимон» (г.

Ярославль), куратор джазового направления фестиваля «Ural Music Night» и «New Open

Showcase Festival» (г. Екатеринбург). Широкой аудитории известен как ведущий шоу

«Большой джаз» на т/к «Россия-Культура» (2013), соведущий и руководитель оркестра в шоу

«Танцы со звездами» на т/к «Россия-1» (2016), ведущий авторской музыкальной программы

«Клуб Шаболовка, 37» на т/к «Россия-Культура» (с 2018 года). Ежегодный член жюри

Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Музыкант

активно гастролирует по всему миру, включая страны СНГ, Европы, Северной Америки и

Азии.



Организатор концерта – международное концертное агентство Moscow Nights. Более 10 лет

компания организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и

коллективов в крупнейших концертных залах мира, на фестивалях и частных мероприятиях.

Сотрудничает со многими звездами классической и джазовой сцены, включая Игоря Бутмана,

Ларису Долину, Хиблу Герзмава, Дениса Мацуева, Петра Востокова и многих других.



