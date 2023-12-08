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"Зимний вечер с Вадимом Эйленкригом"

08.12.2023


"Зимний вечер с Вадимом Эйленкригом" 12 декабря в Большом зале Московской консерватории состоится большой концерт Вадима Эйленкрига. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан Вадим Эйленкриг и артисты его творческого объединения Eilenkrig Crew представят программу "Зимний вечер с Вадимом Эйленкригом" — джазовый коктейль из популярных хитов и новых произведений. Среди композиций, которые будут исполнены на концерте, «Бразильский блюз», Take the A train, «Самба де Вадим», Сomo uno bolero, «Три товарища в румбе», Blue in green, Yo Vivire, «Пирс 39», The Cape Verdean Blues, Quimbara, Historia de un Amor и другие произведения. Зрителей ждут зажигательные латиноамериканские ритмы, сочный бразильский блюз, чувственная кубинская румба и знаменитые джазовые стандарты.


стиль
джаз
страна
Россия
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