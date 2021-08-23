«Музыка вечной весны»: знакомство с культурой Колумбии в рамках «Посольских вечеров в Царицыне»

26 августа пройдет онлайн-трансляция вечера под названием «Музыка вечной весны», который познакомит публику с музыкальными традициями колумбийских Анд. Концерт будет проведен в рамках популярного проекта «Посольские вечера в Царицыне», посвященного культуре и искусству разных стран мира.



Музыка колумбийских Анд – результат взаимного влияния музыкальных традиций коренных жителей – индейцев, испанцев и африканцев; она отличается от традиционных ритмов других регионов Колумбии и занимает особое место в музыкальном наследии страны. Зрители онлайн-трансляции откроют для себя такие характерные для Андского региона жанры, как пасильо и бамбуко, услышат рассказ об их истории. Музыкальные композиции прозвучат в исполнении колумбийского ансамбля «Конур».



Литературную часть вечера представит актер театра и кино Михаил Горевой, который прочитает фрагменты из самых известных романов колумбийского классика Габриэля Гарсиа Маркеса «Любовь во время холеры» и «Сто лет одиночества».



Вечер организован Национальным фондом поддержки правообладателей и Музеем-заповедником «Царицыно» при содействии Посольства Колумбии в России и лично Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Колумбия в Российской Федерации Альфонсо Лопеса Кабальеро, а также при участии Научно-творческого центра «Музыкальные культуры мира» при Московской государственной консерватории.



Онлайн-трансляцию вечера можно будет посмотреть на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на сайте музея-заповедника «Царицыно» и на официальном сайте проекта «Посольские вечера в Царицыне» – ambassadore.ru. Начало в 20.00.