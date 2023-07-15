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Второй фестиваль музыки MoonJune

15.07.2023


Второй фестиваль музыки MoonJune

С момента переезда MoonJune из США в Европу в декабре 2021 года произошло много событий. В Старом Свете Леонардо Павкович активно работает над амбициозной задачей вдохнуть свежее дыхание в свое любимое детище. В 2022 году он провел первый фестиваль музыки MoonJune в своем родном городе Яйце в Боснии и Герцеговине. Логично, что в этом году второй фестиваль пройдет в городе, где сейчас живет Павкович и куда он перенес штаб-квартиру MoonJune: в древней столице Испании Толедо. Город, когда-то бывший центром развития трех культур – христианской, мусульманской и еврейской – идеально подходит для того, чтобы принять планетарное братство музыкантов, которое объединил Леонардо под логотипом MoonJune Records.

Второй фестиваль музыки MoonJune пройдет с 28 сентября по 1 октября. MoonJune Music в союзе с M Films Producciones организуют его под чуть видоизмененным девизом MoonJune Records: «Фестиваль эклектичной прогрессивной музыки, исследующей и расширяющей границы джаза, рока, глобальной музыки, неизвестного и всего, что находится между и за пределами». В программе фестиваля значатся концерты американцев Энтони Гароне и Денниса Ри, американо-испанского Fernando Girón Band, немецко-израильского проекта Anchor & Burden с участием Маркуса Рейтера, Александра Доверка, Бернхарда Вестхайнриха и Асафа Сиркиса, легендарной группы Soft Machine в составе Джон Этеридж - Тео Трэвис – Фред Бейкер – Асаф Сиркис, испанских Jaco Abel Flamenco Eléctrico Trio и Paqueando, испано-кубинского Ámos Lora Band, уругвайского виртуоза гитары Беледо с проектом Beledo & His Friends, где играют музыканты из Испании, Израиля и Индонезии: Офер Ассаф, Пато Муньос, Ксави Рейха и Дева Буджана, испанская певица Ана Алькайде, мексиканский проект Israel Varela Musica Pintada и большой состав Dwiki Dharmawan World Peace Band с музыкантами из Индонезии, Израиля и Мексики (Двики Дхармаван, Дева Буджана, Иван Несторман, Офер Ассаф. Ярон Стави и Исраэль Варела).

Помимо этого в рамках фестиваля намечается проведение ряда дискуссий и круглых столов, а также вручение премии MoonJune de la Mancha Award за достижения в течение всей жизни в исполнении музыки и музыкальном бизнесе.

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Испания
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