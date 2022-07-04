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Барокко и джаз на фестивале "Органные вечера в Кусково"

04.07.2022


Барокко и джаз на фестивале "Органные вечера в Кусково"
XII летний фестиваль «Органные вечера в Кусково», стартовавший в подмосковной усадьбе графов Шереметьевых 28 мая, приглашает москвичей и гостей столицы на выступления известных солистов и ансамблей из разных городов России. Гостей фестиваля ждут как встречи со строгой классикой органного исполнительского искусства, так и яркие необычные программы, которые представят уникальные ансамбли.

Ценителей вокального мастерства фестиваль «Органные вечера в Кусково» приглашает на две оригинальные программы. Михаил Широченко (контратенор) и Мария Блажевич (орган) представят вечер «Золотые шедевры старинной музыки» (13 июля, 19.00). Михаил Широченко хорошо знаком российским меломанам благодаря телевизионному проекту «Большая опера», финалистом которого стал в 2019 году. Спустя всего два года певец снискал международное признание, став обладателем Гран-при престижного конкурса World Music Competition в Испании и получив специальный приз международного конкурса Opera Bella. В сольных программах контратенор выступает с органисткой из Томска Марией Блажевич. Вместе с ней в рамках фестиваля он представит лучшие образцы барочной музыки, созданной для высокого мужского голоса — прозвучат сочинения Баха, Генделя, Перселла, Вивальди.

Второй вокальный вечер июля будет посвящен творчеству американского композитора Джорджа Гершвина (23 июля, 17.00). Органный дуэт «Artbene», в составе которого выступают Анна Ветлугина и Дмитрий Максименко, и джазовая певица Тамта Пулариани порадуют публику необычными трактовками знаменитых произведений американского классика в программе «Summertime.Jazz».

Summertime. Jazz

Джордж Гершвин (1898-1937)
Симфоническая сюита из оперы "Порги и Бесс", переложение для органа в 4 руки
My man's gone now
I've got rhythm
Rhapsody in blue, переложение для органа и рояля
Summertime
Сlap yo' hands

Фестиваль продлится до 17 сентября.

Подробная программа https://organconcert.ru/


стиль
джаз
страна
Россия
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