Вадим Эйленкриг: «Привет, Луи!» Посвящение Луи Армстронгу

17 апреля в Большом зале Московской консерватории состоится большой концерт Вадима

Эйленкрига. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан

Вадим Эйленкриг и артисты его творческого объединения Eilenkrig Crew представят джазовый

коктейль из произведений, прославивших великого Луи Армстронга. Среди композиций,

исполняемых в этот вечер, будут узнаваемые с первых нот «Let My People Go», «What a

Wonderful World» и другие легендарные сочинения. Зрители смогут насладиться солнечными и

радостными мелодиями, ставшими визитной карточкой Короля джаза.



Яркий, изобретательный, остроумный. Именно таким запомнился стиль этого знаменитого

музыканта. Его называли Послом джаза — он с успехом гастролировал по всему миру, где

число его фанатов измерялось миллионами. В 1964 году его альбом «Hello, Dolly!» взлетел на

вершину хит-парадов, вытеснив с первого места американского чарта пластинку группы The

Beatles, находившейся тогда в зените славы. Его фирменная, почти «рычащая» манера

исполнения породила целые поколения подражателей, а оптимизм и любовь к жизни, несмотря

на многочисленные трудности и болезни, сделали Луи Армстронга настоящим кумиром. Икона

джазовой музыки, Армстронг оказал огромное влияние на развитие этого жанра и его

популяризацию во всем мире.



Вадим Эйленкриг, бесспорно, занимает флагманские позиции не только в джазовом жанре, но в рамках всего академического музыкального пространства. В последние годы фокус музыканта сместился в сторону авторской музыки, что повлекло за собой изменения в составе коллектива,а вследствие и в звучании. Музыкальный материал приобрел новые концептуальные формы. Но как у любого большого артиста, источниками вдохновения и развития всегда были и остаются великие мастера, визионеры и первопроходцы, вознесшие своё музыкальное ремесло в ранг искусства. Для трубачей, импровизаторов и джазменов такой бесспорной фигурой является Луи Армстронг. Когда-то барабанщик-виртуоз Джин Крупа сказал: «Каков бы ни был стиль джазового музыканта, он не сыграет и 32 тактов, не отдав музыкальной дани Луи Армстронгу. Всё сделал Луи, и сделал первым».

Eilenkrig Crew в компании специальных гостей выйдут на сцену Большого зала консерватории, чтобы доказать это, а также выразить дань уважения и любви к бессмертному наследию Сачмо. Не упустите редкую возможность услышать традиционный джаз от российского

хедлайнера современной инструментальной музыки Вадима Эйленкрига и Eilenkrig Crew!

Организатор концерта – Международное концертное агентство Moscow Nights. Более 10 лет

компания организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и

коллективов в крупнейших концертных залах мира, на фестивалях и частных мероприятиях.

Сотрудничает со многими звездами классической и джазовой сцены, включая Игоря Бутмана,

Ларису Долину, Хиблу Герзмава, Дениса Мацуева, Петра Востокова и многих других.