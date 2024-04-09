Вадим Эйленкриг: «Привет, Луи!» Посвящение Луи Армстронгу

17 апреля в Большом зале Московской консерватории состоится большой концерт Вадима
Эйленкрига. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан
Вадим Эйленкриг и артисты его творческого объединения Eilenkrig Crew представят джазовый
коктейль из произведений, прославивших великого Луи Армстронга. Среди композиций,
исполняемых в этот вечер, будут узнаваемые с первых нот «Let My People Go», «What a
Wonderful World» и другие легендарные сочинения. Зрители смогут насладиться солнечными и
радостными мелодиями, ставшими визитной карточкой Короля джаза.
Яркий, изобретательный, остроумный. Именно таким запомнился стиль этого знаменитого
музыканта. Его называли Послом джаза — он с успехом гастролировал по всему миру, где
число его фанатов измерялось миллионами. В 1964 году его альбом «Hello, Dolly!» взлетел на
вершину хит-парадов, вытеснив с первого места американского чарта пластинку группы The
Beatles, находившейся тогда в зените славы. Его фирменная, почти «рычащая» манера
исполнения породила целые поколения подражателей, а оптимизм и любовь к жизни, несмотря
на многочисленные трудности и болезни, сделали Луи Армстронга настоящим кумиром. Икона
джазовой музыки, Армстронг оказал огромное влияние на развитие этого жанра и его
популяризацию во всем мире.
Вадим Эйленкриг, бесспорно, занимает флагманские позиции не только в джазовом жанре, но в рамках всего академического музыкального пространства. В последние годы фокус музыканта сместился в сторону авторской музыки, что повлекло за собой изменения в составе коллектива,а вследствие и в звучании. Музыкальный материал приобрел новые концептуальные формы. Но как у любого большого артиста, источниками вдохновения и развития всегда были и остаются великие мастера, визионеры и первопроходцы, вознесшие своё музыкальное ремесло в ранг искусства. Для трубачей, импровизаторов и джазменов такой бесспорной фигурой является Луи Армстронг. Когда-то барабанщик-виртуоз Джин Крупа сказал: «Каков бы ни был стиль джазового музыканта, он не сыграет и 32 тактов, не отдав музыкальной дани Луи Армстронгу. Всё сделал Луи, и сделал первым».
Eilenkrig Crew в компании специальных гостей выйдут на сцену Большого зала консерватории, чтобы доказать это, а также выразить дань уважения и любви к бессмертному наследию Сачмо. Не упустите редкую возможность услышать традиционный джаз от российского
хедлайнера современной инструментальной музыки Вадима Эйленкрига и Eilenkrig Crew!
Организатор концерта – Международное концертное агентство Moscow Nights. Более 10 лет
компания организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и
коллективов в крупнейших концертных залах мира, на фестивалях и частных мероприятиях.
Сотрудничает со многими звездами классической и джазовой сцены, включая Игоря Бутмана,
Ларису Долину, Хиблу Герзмава, Дениса Мацуева, Петра Востокова и многих других.