рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор



печать

сохранить как pdf

Anniversary 30. Miles Davis / Посвящение Майлзу Дэвису



28 сентября 2021 исполнилось ровно 30 лет с того дня, когда ушел в лучший мир выдающийся джазовый трубач и бэндлидер Майлз Дэвис (1926–1991). Отмечая эту дату, Леонид и Николай Винцкевичи адресуют музыкальное приношение великому мастеру, оказавшему огромное влияние на развитие импровизационной музыки ХХ века и стоявшему у истоков новых направлений в джазе.



«На всех нас повлияло творчество этого гения, – говорит Леонид Винцкевич. – И для меня Майлз – тоже особое имя. В 1986 году мы выступали с ним на одной сцене в Гааге, на фестивале NorthSee, и это было колоссальное событие в моей жизни». Николай Винцкевич соприкоснулся с Дэвисом заочно: за два ранних альбома он получил европейскую премию MilesAward в номинации WorldFusion.



Программа концерта составлена из треков с трех новых альбомов Винцкевичей, а также композиций Майлза Дэвиса. Диски Sugar Fields, California Spirit и Bach Jazz Reflection, записанные в содружестве со многими российскими и зарубежными музыкантами, выпущены под лейблами ButmanMusicRecords иFloatingWorldRecords.



SugarFields («Свекольные поля») – собрание джазовых аранжировок народных песен Средней полосы России (в частности плеховского фольклора Курской области). На RadioJazz диск был признан «Релизом 2021 года», одержав победу в конкурсе «Все цвета джаза». В записи наряду с Леонидом и Николаем Винцкевичами и их коллегами по джазовому цеху участвовали Борис Андрианов и фольклорный ансамбль «Ростань». Главной идеей своей работы музыканты назвали стремление «донести фольклор до слушателя через его соединение с эстетикой джазового звучания: ведь фольклор, как и джаз, относится к импровизационному искусству, а в основе у этих двух жанров лежит устное творчество».



California Spirit («Дух Калифорнии»)– сборник оригинальных авторских композиций, в записи которых по приглашению Николая Винцкевича приняли участие 25 американских музыкантов. Среди них легенды джаза и популярной музыки: вокалист Билл Чамплин (экс-вокалист группы Chicago), басист Джон Патитуччи, органист Ларри Голдингс, басист Брайан Бромберг, гитарист Майк Миллер, клавишники Филипп Сэсс и Джордж Уитти, певица Ив Корнелиус и другие. Почти все треки альбома были записаны в студиях Лос-Анджелеса.



Bach Jazz Reflection («Джазовые отражения Баха») – программа, созданная Леонидом Винцкевичем и Борисом Андриановым в 2018 году. В нее вошли части из баховских сюит для виолончели соло, а также импровизации и новые мелодии. «Пожалуй, ее нельзя назвать ни вариациями, ни транскрипциями, – поясняет Леонид Винцкевич. – У нас с Борисом Андриановым прежде уже было несколько джазовых программ, он удивительный музыкант, открытый экспериментам (уверен, он имеет все данные, чтобы подняться на джазовый Олимп). Он предложил мне посмотреть виолончельные сюиты Баха, где, по его словам, "много джаза". Открыв ноты, я словно открыл новый мир. Бах был величайшим импровизатором всех времен. А ведь до Казальса виолончельные сюиты никто не играл на сцене, считая их просто упражнениями. Сейчас их играют лучшие виолончелисты мира, и мы тоже решили обратиться к этой музыке – максимально корректно, с огромным уважением и, конечно, с восторгом. Таким образом, "Джазовые отражения" – совместная творческая работа всех участников процесса, совместная импровизация, а главное в ней – прежде всего наш пиетет к бессмертному гению Баха».



13 ноября 2021 19:00



Джаз-клуб «Эссе»



Москва, Ул. Пятницкая, 27А



Совместный концерт фестивалей



VIVACELLO и «Джазовая провинция»



Ив Корнелиус (джазовый вокал)



Борис Андрианов (виолончель)



Стив Кершоу (контрабас)



Николай Винцкевич (саксофоны)



Леонид Винцкевич (фортепиано)



Вартан Бабаян (барабаны)



стиль

джаз

страна

Россия, США Расскажи друзьям:





Еще новости на эту тему: 23.03.2020 Первый канал покажет документальный фильм о Майлзе Дэвисе

05.09.2019 Альбом легенды: на Радио JAZZ 89.1 FM прозвучат неизданные композиции Майлза Дэвиса

21.02.2017 Jon Davis Trio: Джаз объединяет континенты и города

05.06.2016 «Вселенная Майлса Дэвиса»

06.04.2016 Российские гастроли Jon Davis Trio

01.04.2016 От Чарльза Айвза до Дэвида Лэнга: вечер-посвящение американским композиторам

