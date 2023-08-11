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Творческий путь Майлса Дэвиса в виде комикса

11.08.2023


Творческий путь Майлса Дэвиса в виде комикса

7 ноября 2023 года издательство Z2 Comics выпускает комикс Дэйва Чизхольма (Dave Chisholm) Miles Davis and the Search for the Sound. На ста пятидесяти страницах Чизхольм ведет графический рассказ о жизни и творчестве Майлса Дэвиса, начиная с его детства в Иллинойсе и прослеживая его постоянные поиски и прорывы в области искусства джаза в 40-е, 50-е, 60-е и 70-е годы. Текст собран преимущественно из высказываний самого Дэвиса. Дэйв Чизхольм – не только художник, уже имеющий опыт работ в этой сфере (например, Chasin’ the Bird: Charlie Parker in California (2020, Z2 Comics), но и известный джазовый музыкант-трубач, окончивший в 2013 году Eastman School of Music.

О своей новой работе он говорит так: «Музыка Дэвиса навсегда стала моей навязчивой идеей, вдохновившей заниматься игрой на трубе в колледже и за его пределами. Sketches of Spain – первая его работа, которую я услышал, и у меня даже была возможность исполнять музыку, сочиненную им и Гилом Эвансом на джазовом фестивале Umbria Jazz Festival в Перудже. Италия. Майлс постоянно вдохновляет меня на стилистические изменения, как артиста – и в музыкальном, и в визуальном плане. Это книга, которую я всегда мечтал создать; это самая большая честь в моей профессиональной жизни – получить такую ​​возможность от семьи Дэвис».

Леонид АУСКЕРН
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