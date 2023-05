рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор



Пианист и композитор Слоба Драгович выпускает новый сингл и видео 17 мая



Джаз-рок пианист и композитор Слоба Драгович выпустил свою новую композицию в стиле синематического прог-фьюжн "Uncertain Times", над которой он работал три года. Она отражает глобальные события последних лет и эмоциональную реакцию композитора на них. В музыкальном видео четыре музыканта играют в темном, пустом концертном зале, что символизирует период времени, оказавший глубокое влияние на нас. Используя элементы прогрессивного рока, джазового звука и классической музыки, Слоба сочетает сложные мелодии с драйвовыми ритмами и изысканными гармониями, создавая звук, который одновременно сложен и доступен. В композиции прозвучали виртуозные исполнения очень талантливых музыкантов. Два главных сотрудника Слобы (и члена фьюжн-группы "Гис Май Эс"), Младен Драгович на барабанах (брат Слобы) и Бане Маркович Басстардо на бас-гитаре, принимают участие в композициях "Spy Story" и "Uncertain Times". Эта семиминутная композиция также содержит захватывающую соло-часть на барабанах, в которой Младен достигает высокоэнергетического ритма, ведущего к кульминации с доминирующими барабанными партиями в конце. В песне особенно выделяется грувовая партия бас-гитары, а звук был специально настроен, чтобы подчеркнуть именно этот элемент. В середине композиции Бане также исполняет эмоциональное соло на безладовой бас-гитаре. Молодой гитарист Лука Пулетич сотрудничал с Слобой впервые на его концерте "Spy Story Live", где он доказал свое мастерство. Он оправдывает свое место на "Uncertain Times", исполняя отличную сольную партию и ритмические гитары, которые гармонично сочетаются со звуком фортепиано. Композиция "Uncertain Times" от начала до конца исследует мир, в котором мы живем, и эмоциональное влияние, которое оказывает на нас всех. Ее подъемные темы, напряженная середина и мощный финал создают динамичную музыку, которая заставляет задуматься. Слоба Драгович, сербский джаз-рок пианист и композитор, профессионально выступает на мировых сценах уже более 20 лет. В качестве лидера джаз-фьюжн группы "Gis Maj Es", он выпустил два альбома и несколько синглов, включая "Spaced Out" (2011), "Unreachable" (2012), "Start Game" (2016) и "Discovery" (2019). В 2019 году вышел первый сольный ЕР "Sloba - Spy Story". Альбом, в котором участвовал известный гитарист Давид Максим Мицич, был высоко оценен как любителями музыки, так и музыкантами по всему миру. Концерт, на котором этот альбом представлен включал комикс, синхронизированный с музыкой, создавая неповторимую атмосферу для аудитории. Слоба выделяется на сцене своим мастерством и способностью устанавливать эмоциональный контакт с публикой. Его игра получила комплименты от уважаемых музыкантов, включая легендарного гитариста Ал Ди Меолу, который упомянул его выступление в своем YouTube-подкасте со Стивом Ваем. В настоящее время работая над своим вторым сольным альбомом, ожидаемый первый сингл и видео "Uncertain Times" запланированы к релизу в мае 2023 года. Эта синематическая джаз-рок композиция отражает глобальные события последних лет и эмоциональную реакцию композитора. Слоба имеет тесные связи с Россией, так как провел детство в 1990-х в Москве, где начал свое обучение игре на пианино после бегства из Войны в Боснии.



стиль

джаз

страна

Сербия

музыкальный стиль

прог-рок, фьюжн





