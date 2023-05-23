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X Фестиваль EverJazz объявил хедлайнеров

23.05.2023


X Фестиваль EverJazz объявил хедлайнеров

17 июня Международный джазовый Фестиваль EverJazz пройдёт уже в 10-ый раз. В честь круглой даты организаторы соберут 200 виртуозных джазовых музыкантов со всей России!

Список хедлайнеров открывают первые имена российского джаза и музыканты со всего мира: трубач и амбассадор джазовой музыки Вадим Эйленкриг; легенда современного виолончельного джаза Артём Манукян, работавший со всеми звёздами американского джаза; виртуозный мультиинструменталист и популяризатор валторны Аркадий Шилклопер; король отечественного рок-н-ролла Денис Мажуков и иорданский гений скрипки Яруб Смараит.

Гости фестиваля услышат именитых музыкантов в необычных форматах. Аркадий Шилклопер выступит с Биг-бендом БГФ «Башкортостан». Яруб Смараит сыграет этническую программу вместе с грузинскими, армянскими и афрокубинскими музыкантами. А Денис Мажуков привлечет к классике рок-н-ролла целый хор — Sinara Singers!

Фестиваль продолжает развивать тему оркестровой музыки, поэтому отдельная сцена будет посвящена большим джазовым (и не только) оркестрам. К уже названным командам присоединится эстрадно-джазовый оркестр Платона Газелериди Музком-Бенд и московская команда Real Jam. Изюминкой станет екатеринбургский Другой Оркестр с программой, объединяющей классику и электронную музыку.

Почитателей классики джаза порадуют составы прославленных столичных и зарубежных мастеров — Анастасия Лютова и «Лютый Бэнд», Карина Кожевникова и «Круглый Бенд», итальянский певец Пино Санна и Трио Александра Титова. А любители современного джаза и фьюжена насладятся авторским джазом Арт-ансамбля Тима Дорофеева (Архангельск), Dizzy Dutch Duck (Санкт-Петербург) и Seven Note Collective (Екатеринбург). Полный список музыкантов можно найти на сайте фестиваля!

Музыканты выступят на 3-х сценах посреди вековых уральских сосен на комфортабельной базе отдыха «Иволга», куда будет организован трансфер.

Праздник дополнится обширной немузыкальной программой. Гостей ждёт лекции и мастер-классы, детская зона и игротека для взрослых, ярмарка хендмейда и всевозможные гастрономические изыски – от душистого гриля до кондитерских шедевров.

Фестиваль EverJazz – это летний мини-отпуск для всей семьи, джазовый пикник, где каждый найдёт музыку и развлечения себе по вкусу!

на фото - Аркадий Шилклопер


стиль
джаз
страна
Россия
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