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Альбом легенды: на Радио JAZZ 89.1 FM прозвучат неизданные композиции Майлза Дэвиса

05.09.2019


Альбом легенды: на Радио JAZZ 89.1 FM прозвучат неизданные композиции Майлза Дэвиса
6 сентября на Радио JAZZ 89.1 FM в рубрике «Легенды Джаза» состоится премьера треков из неизданного альбома RUBBERBAND американского трубача Майлза Дэвиса. Акция приурочена к одновременному выходу альбома на официальных ресурсах звукозаписывающей компании Warner Music Group.

Весь день в эфире радиостанции будут звучать треки из потерянного альбома: Paradise, So Emotional, What We Make Together. Счастливчики могут первыми получить экземпляр альбома RUBBERBAND, приняв участие в розыгрыше в соцсетях Радио JAZZ 89.1 FM c 6 по 12 сентября.

Справка:

Майлз Дэвис потряс музыкальный мир в 1985 году, когда он покинул Columbia Records после 30 лет, чтобы присоединиться к Warner Bros. Records. В октябре того же года он начал запись альбома RUBBERBAND в Лос-Анджелесе на Ameraycan Studios с продюсерами Рэнди Холлом и Зейном Джайлсом. Музыкальное направление, которое Дэвис принимал во время сессий, ознаменовало радикальный поворот с подключением фанк- и соул-грувов, а также приглашенных вокалистов Аль Жарро и Чака Хан. В конце концов, альбом был отложен, и Дэвис продолжил записывать Tutu, оставив песни RUBBERBAND нетронутыми на более, чем 30 лет.

В 2017 – 32 года с момента начала записи Rubberband, Холл, Джайлз и племянник Дэвиса, Винс Уилберн мл., игравший на барабанах во время оригинальных сессий альбома, возобновили работу над пластинкой. Окончательная версия включает в себя несколько приглашенных артистов, включая певиц Ледиси (12-кратная номинантка Грэмми) и Лалу Хэтэуэй (дочь легенды соула Донни Хэтэуэй).

К Дэвису, который играет на трубе и клавишных на альбоме, присоединились клавишники Адам Хольцман, Нил Ларсен и Уэйн Линси; перкуссионист Стив Рид; саксофонист Глен Баррис; и Уилберн-младший на барабанах. Сессии были сведены лауреатом Грэмми Реджи Дозье, чей брат Ламонт Дозье был частью легендарной команды сонграйтеров Motown, Холланд-Дозье-Холланд.

RUBBERBAND

· «Rubberband Of Life» – featuring Ledisi

· «This Is It»

· «Paradise»

· «So Emotional» – featuring Lalah Hathaway

· «Give It Up»

· «Maze»

· «Carnival Time»

· «I Love What We Make Together» – featuring Randy Hall

· «See I See»

· «Echoes In Time/The Wrinkle»

· «Rubberband»

Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.


страна
Россия
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