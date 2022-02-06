Автобиография Джейсона Майлса

Разменяв в 2021 году седьмой десяток, известный американский клавишник, композитор и продюсер, лауреат Грэмми Джейсон Майлс (Jason Miles) решил, что настало время оглянуться и вспомнить минувшие годы. Надо сказать, поле для воспоминаний у Джейсона обширное. Уже почти пол-века он связан с музыкальной индустрией. На сцену он вышел в семидесятых годах, в эпоху расцвета музыки фьюжн. Его интерес к электронной музыке оказался весьма востребованным. Джейсону Майлсу довелось работать и записывать альбомы с такими легендарными артистами, как Лютер Вандросс, Майлс Дэвис, Чака Хан, Маркус Миллер, Роберта Флэк, Майкл Брекер, Дайана Росс, Арета Фрэнклин, Майкл Джексон. В новом веке собственные альбомы Джейсона Майлса – это преимущественно трибьюты – Weather Report, Ивану Линсу (за продюсирование именно этого альбома он получил Грэмми), Майлсу Дэвису, Марвину Гэю, Гроверу Вашингтону.



Свою автобиографию Джейсон назвал The Extraordinary Journey of Jason Miles - A Musical Biography. Многие видные американские джазовые критики и журналисты, включая Ховарда Манделя, главу Ассоциации джазовых журналистов, Скотта Яноу, Джеффа Тамаркина высоко оценили его книгу, отмечая честный и откровенный рассказ о тех сторонах жизни музыкантов, которые обычно скрыты от публики.



Леонид АУСКЕРН