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стильджаз
Первый канал покажет документальный фильм о Майлзе Дэвисе
23.03.2020
В ночь с 27 на 28 марта на Первом канале (Россия) покажут документальный фильм «Майлз Дэвис. Рождение нового джаза». Этот двухчасовой фильм снял режиссер Стэнли Нельсоном – лауреатом нескольких премий «Эмми», считающейся телевизионным аналогом «Оскара» и «Грэмми». В центре ленты – фигура джазового трубача Майлза Дэвиса – заядлого разрушителя любых границ - как в жизни, так и в творчестве.
Эта биография музыканта собрана из не издававшихся архивных документов, интервью с современниками великого джазмена и его последователями. В их числе Карлос Сантана, Уэйн Портер, Куинси Джонс, Клайв Дэвис. Критики считают, что фильм поднимает фигуру Дэвиса на новую, недосягаемую высоту и позволяет увидеть личность музыканта максимально близко.
Начало: 00.15
Дополнительная информация: https://www.1tv.ru/doc/stati/maylz-devis-rozhdenie-novogo-dzhaza-dokumentalnyy-film-anons
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