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«Посольские вечера в Царицыне»: концерт в честь 200-летия независимости Перу

27.07.2021


«Посольские вечера в Царицыне»: концерт в честь 200-летия независимости Перу
Полюбившийся зрителям проект «Посольские вечера в Царицыне» продолжает знакомить публику с культурой и искусством разных стран. Республика Перу 28 июля 2021 года празднует 200-летие независимости, и именно этой стране посвящен следующий концерт в Царицыне. Он состоится как раз 28 июля, в 19:00. Посмотреть концерт можно будет в прямой трансляции на нескольких онлайн-площадках.

Вечер, получивший название «Полет кондора», организован Национальным фондом поддержки правообладателей, Музеем-заповедником «Царицыно» и Посольством Республики Перу в России. На концерте будет присутствовать Чрезвычайный и Полномочный Посол Перу в Российской Федерации г-н Хуан дель Кампо.

Вечер назван в честь песни «Полет кондора», написанной перуанским композитором Даниэлем Аломиа Роблесом и признанной национальным достоянием, культурным наследием Перу. Помимо этой известной композиции прозвучат произведения и других знаменитых перуанских авторов, в том числе Армандо Гевара Очоа, Хорхе Уирсе, Фелипе Пингло Альва. В концерте примет участие ансамбль кларнетистов под руководством Хосе Луиса Эка Фиестаса, который специально прилетает из Перу для участия в программе. Перуанские танцоры познакомят публику с танцевальными традициями своей страны: будут исполнены афро-перуанский танец фестехо, танец племени лос тулумайос, а также энергичный уайлас – танец с богатой историей, который изначально посвящался сбору урожая.

Онлайн-трансляция вечера будет вестись на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на сайте Музея-заповедника «Царицыно» и на сайте проекта «Посольские вечера в Царицыне».


стиль
этно
страна
Перу, Россия
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