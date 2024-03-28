Умер Владимир Фейертаг

28 марта 2024 года после непродолжительной болезни в своем родном Санкт-Петербурге в возрасте 92 лет скончался Владимир Борисович Фейертаг. Совсем недавно в России отмечалось столетие российского джаза. Глядя на даты жизни Владимира Борисовича (он родился 27 декабря 1931 года), я словил себя на мысли, что почти весь свой исторический путь российский послевоенный джаз проходил под точные, компетентные, яркие комментарии непревзойденного пропагандиста и промоутера своей любимой музыки. Наверное, не было на просторах бывшего СССР мало-мальски значимого джазового события, которое не почтил бы своим вниманием Владимир Фейертаг. В Питере и Москве, Ярославле и Донецке, Риге и Минске Фейертаг блестяще вел концерты, превращая свои комментарии в мини-лекторий о джазе. Но Фейертаг не только говорил о джазе. Вместе с Валерием Мысовским он еще в 1960 году опубликовал книгу «Джаз. Краткий очерк», первую книгу о джазе в истории страны. Уже в российский период Фейертаг опубликовал две фундаментальные работы со множеством персоналий: «Джаз в России» (2009) и «Джаз. Энциклопедический справочник» (2008).

Фейертаг знал о джазе все. Человек огромной эрудиции, он всегда был скромен и неизменно благожелателен к любым начинаниям в области своей любимой музыки. Очень тепло он встретил появление нашего минского «Jazz-Квадрата» и журнал всегда ощущал его дружескую поддержку.

Кипучая деятельность Владимира Фейертага была отмечена целым рядом наград и почетных званий. Еще в 1992 году он был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств России. В 1998 году он стал лауреатом премии Уиллиса Коновера, а в 2013 году награжден Орденом Дружбы.

Владимир Борисович Фейертаг прожил долгую и славную жизнь. Поклонникам джаза не только в России, но и, думаю, на всем постсоветском пространстве его будет очень сильно не хватать.

Леонид АУСКЕРН