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Умер Ахмад Джамал

19.04.2023


Умер Ахмад Джамал

16 апреля 2022 года, дожив до глубокой старости, умер в возрасте 92 лет от осложнений рака простаты выдающийся джазовый пианист и композитор Ахмад Джамал (Ahmad Jamal). Родился он в Питтсбурге, Пенсильвания 2 июля 1930 года и звали его тогда, естественно, не Ахмад Джамал, а Фредерик Расселл Джонс. Джамалом он стал только в возрасте 20 лет, в 1950 году, увлекшись исламом, подобно многим другим афроамериканским джазменом. А уже через год молодой пианист сделал свою первую запись в формате, который потом станет его фирменным: в формате трио. Тогда вместе с ним играли гитарист Рэй Кроуфорд и басист Израэль Косби. Партнеры впоследствии менялись много раз, но лучшие свои записи он сделал с Трио Ахмажа Джамала.

Талант молодого пианиста одним из первых разглядел многоопытный Джон Хэммонд, давший ощутимый толчок развитию его карьеры. Джамал испытывал на себе влияние таких пианистов, как Эрл Хайнс, Мэри Лу Уильямс и, особенно, Эрролл Гарнер. Но при этом, оставаясь в русле современного ему джаза, в первую очередь стилей кул и хардбоп, Ахмад Джамал выработал свой индивидуальный стиль игры, сделавший его непохожим на других известных пианистов. Таким «котом, гуляющим сам по себе» он оставался всю свою творческую жизнь.

В первой половине 50-х годов появились самые знаменитые пьесы трио Джамала: Ahmad's Blues, Billy Boy и, особенно, Poinciana, ставшая фирменной эмблемой Джамала и достигшая очень солидного коммерческого успеха. Музыкой Джамала восхищались многие, например, Майлс Дэвис и Кит Джарретт. Критик Стенли Крауч называл Джамала, наряду с Монком, самым выдающимся джазовым музыкантом, появившимся после Чарли Паркера. Ахмад Джамал выступал и записывался чуть ли не до последних лет жизни, хотя в новом веке его имя звучало уже не так громко, как оно того заслуживало. Впрочем, наград на его долю хватило. В 1994 году он получил титул American Jazz Masters, высшую награду для действующих джазменов в США от National Endowment for the Arts. В 2017 году Джамалу вручили Грэмми за достижения в течение всей жизни.

…Почти четверть века назад я опубликовал в «Jazz-Квадрате» очерк об Ахмаде Джамале (его и сегодня можно прочесть на сайте). Эпиграфом к материалу я тогда взял очень удачное, на мой взгляд, выражение Рэчел Элькинд: Ahmad Jamal Is Never Banal. Сегодня оно столь же актуально. Ахмад Джамал никогда не банален. Таковым он и останется в нашей памяти.

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
кул, хард-боп
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