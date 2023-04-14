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Умер Карл Бергер

14.04.2023


Умер Карл Бергер

9 апреля 2023 года в больнице Олбани в Нью-Йорке умер в возрасте 88 лет видный джазовый пианист, вибрафонист и композитор Карл Ханс Бергер (Karl Hans Berger). Карл Бергер родился в Германии, в университетском городе Гейдельберг 30 марта 1935 года. Освоил фортепьяно Карл в десятилетнем возрасте и вскоре увлекся современным ему джазом, во многом благодаря гастролям американских мастеров, таких, как Дон Эллис или Лео Райт. В 60-е годы он начал играть также на вибрафоне, вошел в состав ансамбля Дона Черри и выступал с ним в Париже. Вместе с этим составом Бергер отправился в Штаты, где начал новую главу в своем творчестве.

Его большим другом, учителем и творческим единомышленником здесь стал Орнетт Коулмен. Как и Орнетта, его также особенно интересовали фри джаз и свободная импровизационная музыка. За долгую карьеру в джазе он переиграл со множеством известных американских и европейских музыкантов. Среди них были Энтони Брэкстон, ДжеДеДжонетт, Ли Кониц, Карла Блей, Сэм Риверс, Фэроа Сандерс, Джон МакЛафлин, Гюнтер Шуллер и многие другие. В качестве примера творчества Карла Бергера можно послушать отличный альбом Fellowship, записанный в составе секстета Тео Юргенсмана в 1998 году на hatOLOGY. В записи альбома из трех больших треков (Nameless Child, Nightmare и It Will Come) участвовало целое созвездие прекрасных европейских и американских мастеров: Чарли Мариано (альт-саксофон), Пятрас Вишняускас (сопрано-саксофон), Тео Юргенсман (кларнет), Карл Бергер (фортепьяно, вибрафон), Кент Картер (контрабас) и Клаус Кугель (ударные) :

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, США
музыкальный стиль
авангард
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