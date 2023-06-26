Умер Петер Брётцманн

22 июня 2023 года в Вуппертале, Германия скончался в возрасте 82 лет крупнейший мастер европейского авангардного джаза, немецкий саксофонист и (реже) кларнетист Петер Брётцманн (Peter Brötzmann). Он принадлежал к поколению музыкантов, прославивших европейский фри-джаз второй половины прошлого века, наряду с Ивеном Паркером, Томашем Станько, Эдвардом Весалой, Дереком Бейли, Мишей Менгельбергом и другими.

Брётцманн был звездой не меньшего масштаба.

Родился Петер 6 марта 1941 года в Ремшельде. В Вуппертале он изучал живопись и впоследствии часто сам оформлял обложки своих альбомов. За долгую карьеру в джазе у него их набралось более пятидесяти, считая только те работы, где он был в качестве лидера. Джазом Брётцманн увлекся, услышав музыку Сиднея Беше (в послевоенные годы джазмены из США часто посещали Германию). Техникой игры на саксофоне и кларнете он овладевал самостоятельно. Практически с самого начала своего творческого пути он выбрал фри-джаз и свободную импровизационную музыку и не изменил этим пристрастиям до последних дней. Свой первый альбом он записал в 1967 году с Петером Ковальдом и Свеном-Аке Йоханссоном. Брётцманн много играл и с американскими мастерами авангардного толка – Сесилом Тейлором, Энтони Брэкстоном, Кеном Вандермарком. Начиная с 80-х годов в его музыку проникают элементы нойза и хэви-метал, но основную линию творчества Петера Брётцманна это не изменило.

Леонид АУСКЕРН