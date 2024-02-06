«Рапсодия в голубых тонах» — 100

12 февраля Большой джазовый оркестр Петра Востокова представит в Московской консерватории

праздничную программу «Рапсодия в стиле блюз» — 100», посвященную столетию со дня первого

исполнения легендарного произведения Джорджа Гершвина. Именно в этот день ровно сто лет назад,12 февраля 1924 года, было впервые исполнено произведение, со временем ставшее одним из музыкальных символов века. Тогда свою революционную Rhapsody in Blue в концертном зале Эолиан-холл в Нью-Йорке представил сам автор, навсегда покорив искушенную публику: слушатели, среди которых в тот вечер были Сергей Рахманинов и Игорь Стравинский, единодушно оценили ритмическую изобретательность, гениальную мелодичность и оригинальную гармонию нового шедевра. Произведение, включающее в себя элементы европейской симфонической музыки и американского джаза, впоследствии стало визитной карточкой не только самого композитора, но и джаза в целом.



100 лет спустя в Большом зале Московской консерватории прозвучит именно та версия 1924-го года, ныне практически неизвестная широкому кругу любителей музыки. За роялем в этот вечер окажется один из ярчайших представителей российской современной джазовой сцены Алексей Беккер. Кроме того, на концерте прозвучит много другой музыки Гершвина, аранжированной на большой состав исполнителей. Среди них — отрывки из оперы «Порги и Бесс» в версии, сделанной в 50-ые годы прошлого столетия легендарным Гилом Эвансом специально для одноименной пластинки Майлса Дэвиса (соло на трубе - Иван Акатов), парафраз на тему Гершвина «Любимый мой» Марка Лившица (соло на фортепиано - Евгений Сивцов) и бессмертные песни Джорджа и Айры Гершвиных в исполнении Дарьи Антоновой (вокал). Отдельный интерес слушателя вызовет еще одна версия «Рапсодии в голубых тонах» (соло на альт и сопрано саксофонах - Андрей Баталеев), созданная в конце 40-х Джонни Ричардсом для оркестра Чарли Барнета и выполненная в абсолютно мрачном звучании прогрессив-джаза. В свое время именно эта восхитительная аранжировка по решению суда была запрещена к исполнению как порочащая музыкальное наследие Джорджа Гершвина.



Петр Востоков — один из самых талантливых музыкантов молодого поколения, стремительно

взлетевших на музыкальный олимп. Петр увлекся джазом в 16 лет, став участником молодежного биг-бэнда Владимира Сегала при Центральном Доме Культуры Железнодорожников. Закончил эстрадно-джазовое отделение РАМ им. Гнесиных (класс ансамбля А.В. Осейчука, класс оркестра А.О. Кролла) в 2009 году. В 2006 году стал выпускником американо-российской образовательной программы Open World, в рамках которой выступил на Lionel Hampton International Jazz Festival (США). В 2010 году совместно с певицей Дарьей Антоновой создал Большой Джазовый Оркестр (БДО),музыкальным руководителем которого является до сих пор. Вместе с БДО регулярно принимает участие в крупнейших российских и международных фестивалях, таких как «Джаз в Саду Эрмитаж», «Триумф Джаза», Koktebel Jazz Party и многие другие, выступает на главных филармонических и концертных сценах страны, является резидентом джаз-клуба «Эссе» и клуба Алексея Козлова, активно гастролирует по России. Дебютная пластинка Большого Джазового Оркестра была создана в 2017-ом году в знаменитой 1-ой «Тонстудии» на «Мосфильме». За последние несколько лет Оркестр принял участие в съемках нескольких крупных теле- и интернет-проектах («Большой мюзикл», «Большой джаз», «LAB с Антоном Беляевым») и записи музыки к популярным фильмам и сериалам («Домашний арест», «Одесский пароход»). В 2020 году Петр Востоков стал музыкантом года по версии «Радио Джаз 89.1» и обладателем премии «Все Цвета Джаза».



Организатор концерта – международное концертное агентство Moscow Nights. Более 10 лет

компания организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и

коллективов в крупнейших концертных залах мира, на фестивалях и частных мероприятиях.

Сотрудничает со многими звездами классической и джазовой сцены, включая Игоря Бутмана, Дениса Мацуева, Ларису Долину, Хиблу Герзмава, Вадима Эйленкрига и многих других.