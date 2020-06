рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор



На третьем концерте «Arena Moscow Night. Наш джаз» конкурсанты сыграют Эллингтона и Кориа







Одним из участников конкурса станет Анастасия Лютова и ее «Лютый бэнд», в состав которого помимо вокалистки входят Роман Соколов (тенор-саксофон), Алексей Подымкин (рояль), Владимир Кольцов-Крутов (контрабас) и Алексей Беккер (ударные).



Лидер коллектива Анастасия Лютова – одна из самых ярких джазовых певиц нового поколения. Она окончила Российскую академию музыки им. Гнесиных, в 2018 году выступала в рамках программы всемирного празднования Международного дня джаза в Санкт-Петербурге и представляла Россию на фестивале Игоря Бутмана «Будущее джаза». Анастасия была дважды номинирована на премию Radio Jazz – в категориях «Открытие года» (2019 год) и «Релиз года» (2020 год), а также получила первую премию на конкурсе молодых исполнителей Анатолия Кролла «Гнесин-Джаз». Певица сотрудничает с Государственным камерным оркестром им. Олега Лундстрема.



Ансамбль «Лютый бэнд» известен специальными программами, посвященными творчеству великих композиторов ХХ века – Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона, Коула Портера, Антонио Карлоса Жобима, Хораса Сильвера и др. «Лютый Бэнд» стал первым коллективом из России, выпустившим альбом на японском джазовом лейбле Venus Records, известном во всем мире. В рамках проекта «Arena Moscow Night. Наш джаз» музыканты исполнят «Love You Madly» Дюка Эллингтона и «Why Don’t You Do Right» Канзаса Джо Маккоя.



Вместе с Анастасией Лютовой и ее проектом за право участвовать в финале «Arena Moscow Night. Наш джаз» будет бороться Антон Котиков со своей группой «Арфа & джаз». Он сыграет номера из своей авторской программы, целиком написанной и аранжированной для джазового ансамбля с акустической оркестровой арфой.



– Обычно арфа используется в оркестрах и камерных ансамблях для исполнения классической и академической музыки. В джазовом мире этот благородный инструмент с богатой историей и интересным специфическим звучанием считается экзотикой и используется крайне редко, – говорят представители «Арфы & джаза».



Третьим участником отборочного концерта станет Дарья Захарова и ее коллектив, в который входят Павел Тимофеев (ударные), Сергей Васильев (бас) и Алексей Беккер (рояль). Джазовая вокалистка Дарья Захарова – выпускница Ростовской государственной консерватории им. Рахманинова, участница и лауреат всероссийских и международных конкурсов, среди которых Opus (2006, Испания), Baby Sing Jazz (2005, Литва), «Джаз-Парнас» (2003, Санкт-Петербург). В 2014 году артистка стала лауреатом Международного джаз-фестиваля Gnesin-Jazz. В 2015-м она приняла участие в I Международном мастер-классе «Ростов приглашает Нью-Йорк». Коллектив Дарьи Захаровой сыграет «You're Everything» из репертуара Чика Кориа и композицию «I'm Just Fooling Myself», созданную Джеком Лоуренсом и Питером Тинтурином.



Из-за ограничительных мер, действующих в связи с пандемией коронавируса, грядущий концерт проекта «Arena Moscow Night. Наш джаз» пройдет без гостей. Выступления коллективов состоятся в уникальной студии Игоря Сандлера, где проводятся отборочные туры «Евровидения» и куда приезжают играть всемирно известные музыканты, такие как Стинг, Оззи Осборн и многие другие.



В состав жюри конкурса войдут музыкант, продюсер Игорь Сандлер, пианист Евгений Лебедев джазовая певица Анна Бутурлина, которая также станет одной из ведущих концерта. Вместе с Анной трансляцию будут вести джазовый обозреватель, радио- и телеведущий Михаил Митропольский и актер Максим Линников. За ходом конкурса можно будет следить онлайн на сайте Arena Moscow Night, на портале «Культура.РФ» и в соцсети «Одноклассники», где организованы прямые трансляции концертов «Arena Moscow Night. Наш джаз». На сайте проекта также можно ознакомиться с записями уже прошедших выступлений.



Национальный фонд поддержки правообладателей открыл проект Arena Moscow Night в марте 2018 года. В прошлых сезонах в конкурсной программе принимали участие артисты оперы, солисты музыкальных театров из разных городов. В новом сезоне в центре внимания проекта Arena Moscow Night джаз – музыка с вековой историей, никогда не теряющая своей актуальности.



Партнерами проекта в этом году выступают портал «Культура.РФ», социальная сеть «Одноклассники», кафе «Март», кинокомпания «Русское кино» и информационное агентство InterMedia.



