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Игорь Бутман и Ди Ди Бриджуотер - к 120-летию Дюка Эллингтона







Безусловно, не будет преувеличением сказать, что если бы в джазовой музыке XX века не было Дюка Эллингтона, ее судьба могла бы сложиться совсем по-другому. Его волевой характер и несокрушимая вера в собственную исключительность были настолько сильны, что возвели Эллингтона на самую вершину джазового пьедестала.



«Я чертовски непостоянен. Никогда не могу остановиться на том, что я сделал, мне всегда хочется попробовать сделать что-то новое», - так музыкант отзывался о своей невероятной творческой активности. Тоже самое можно сказать и о творческой активности музыкантов, которые исполнят специальную программу в честь великого «Герцога джаза»!



Ди Ди Бриджуотер - суперзвезда, умеющая с первых минут появления на сцене покорить зал. Американская джазовая певица, одна из лучших и наиболее титулованных вокалисток своего поколения, обладательница трёх премий «Грэмми» известная на весь мир своей неподражаемой манерой исполнения и неожиданными аранжировками.



Её уникальный голос ставит певицу в один ряд с лучшими джазовыми вокалистками ХХ века. Ди Ди Бриджуотер выступала и записывалась с Рэйем Чарльзом, Тедом Джонсом, Мэлом Льюисом, Сонни Роллинзом, Диззи Гиллеспи, Декстером Гордоном и многими другими выдающимися джазовыми музыкантами. 18 мая Ди Ди исполнит программу, подготовленную совместно с Биг- бэндом Игоря Бутмана.



Игоря Бутмана по праву считают главным послом российского джазового искусства на мировой сцене. В 1999 году он основал свои знаменитый Московский джазовый оркестр, который за 20 лет существования зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. На протяжении двадцати лет музыканты регулярно представляют нашу страну на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки. В октябре 2017 года оркестр стал хедлайнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 2018 году Биг-бэнд стал первым в мире оркестром, который выступил на главном джазовом событии планеты — «All-Star Global Concert» Международного Дня Джаза. Только за прошедшие пять лет Оркестр, названный знаменитым журналом «JazzTimes» «созвездием виртуозов», дал более 500 концертов в России, а также неоднократно выступал в Южной Корее, Индии, Китае, Италии, Канаде, Франции, Великобритании, Латвии, Германии и США. Оркестр выступал на лучших концертных площадках планеты с Нэтэли Коул, New York Voices, Кевином Махогани, Джорджем Бенсоном, Джино Ванелли, Уинтоном Марсалисом, Ларри Корриэллом, Билли Кобэмом, Биллом Эвансом, Рэнди Бреккером, Джо Ловано, Гэри Бертоном, Кёртом Эллингом, Патти Остин и многими другими легендами джаза.



О фестивале:



«Черешневый лес» – уникальный проект, учрежденный компанией Bosco di Ciliegi. Из камерного музыкального фестиваля он вырос в одно из самых ярких событий культурной жизни. Фестиваль открывает новые имена и привозит звезд мировой сцены, представляет экспериментальные проекты и удивляет новыми интерпретациями классических произведений. От «Вишневого сада» к «Черешневому лесу» – такова скрытая метафора фестиваля.



Игорь Бутман стоял у истоков рождения «Черешневого леса», входит в попечительский совет фестиваля и не пропустил ни одного сезона, каждый раз радуя ценителей джаза разнообразными программами. Знаменитый саксофонист и композитор Николай Левиновский были удостоены премии Олега Янковского «Творческое открытие» в 2012 году за многолетний вклад в развитие джаза. В 2019 году музыкальную программу фестиваля украсит концерт к 120-летию со дня рождения «Герцога джаза» - Дюка Эллингтона, оригинальные оркестровые произведения которого оказали сильнейшее эстетическое воздействие на развитие культуры XX века. Один из самых близких друзей фестиваля Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр при участии трёхкратной обладательницы премии «Грэмми», певицы Ди Ди Бриджуотер, исполнят специальную программу в честь легендарного музыканта на сцене концертного зала «Зарядье».



18 мая, концертный зал «Зарядье»



Ди Ди Бриджуотер и Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана



концерт к 120-летию со дня рождения Дюка Эллингтона



Фестиваль «Черешневый Лес». В Москве. Каждую весну.



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Евгения Юдкис 18 мая на сцене концертного зала «Зарядье» в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» состоится концерт Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра при участии трёхкратной обладательницы премии «Грэмми», певицы Ди Ди Бриджуотер! Музыканты представят программу, посвящённую 120-летию со дня рождения легендарного Дюка Эллингтона.Безусловно, не будет преувеличением сказать, что если бы в джазовой музыке XX века не было Дюка Эллингтона, ее судьба могла бы сложиться совсем по-другому. Его волевой характер и несокрушимая вера в собственную исключительность были настолько сильны, что возвели Эллингтона на самую вершину джазового пьедестала.«Я чертовски непостоянен. Никогда не могу остановиться на том, что я сделал, мне всегда хочется попробовать сделать что-то новое», - так музыкант отзывался о своей невероятной творческой активности. Тоже самое можно сказать и о творческой активности музыкантов, которые исполнят специальную программу в честь великого «Герцога джаза»!Ди Ди Бриджуотер - суперзвезда, умеющая с первых минут появления на сцене покорить зал. Американская джазовая певица, одна из лучших и наиболее титулованных вокалисток своего поколения, обладательница трёх премий «Грэмми» известная на весь мир своей неподражаемой манерой исполнения и неожиданными аранжировками.Её уникальный голос ставит певицу в один ряд с лучшими джазовыми вокалистками ХХ века. Ди Ди Бриджуотер выступала и записывалась с Рэйем Чарльзом, Тедом Джонсом, Мэлом Льюисом, Сонни Роллинзом, Диззи Гиллеспи, Декстером Гордоном и многими другими выдающимися джазовыми музыкантами. 18 мая Ди Ди исполнит программу, подготовленную совместно с Биг- бэндом Игоря Бутмана.Игоря Бутмана по праву считают главным послом российского джазового искусства на мировой сцене. В 1999 году он основал свои знаменитый Московский джазовый оркестр, который за 20 лет существования зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. На протяжении двадцати лет музыканты регулярно представляют нашу страну на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки. В октябре 2017 года оркестр стал хедлайнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 2018 году Биг-бэнд стал первым в мире оркестром, который выступил на главном джазовом событии планеты — «All-Star Global Concert» Международного Дня Джаза. Только за прошедшие пять лет Оркестр, названный знаменитым журналом «JazzTimes» «созвездием виртуозов», дал более 500 концертов в России, а также неоднократно выступал в Южной Корее, Индии, Китае, Италии, Канаде, Франции, Великобритании, Латвии, Германии и США. Оркестр выступал на лучших концертных площадках планеты с Нэтэли Коул, New York Voices, Кевином Махогани, Джорджем Бенсоном, Джино Ванелли, Уинтоном Марсалисом, Ларри Корриэллом, Билли Кобэмом, Биллом Эвансом, Рэнди Бреккером, Джо Ловано, Гэри Бертоном, Кёртом Эллингом, Патти Остин и многими другими легендами джаза.О фестивале:«Черешневый лес» – уникальный проект, учрежденный компанией Bosco di Ciliegi. Из камерного музыкального фестиваля он вырос в одно из самых ярких событий культурной жизни. Фестиваль открывает новые имена и привозит звезд мировой сцены, представляет экспериментальные проекты и удивляет новыми интерпретациями классических произведений. От «Вишневого сада» к «Черешневому лесу» – такова скрытая метафора фестиваля.Игорь Бутман стоял у истоков рождения «Черешневого леса», входит в попечительский совет фестиваля и не пропустил ни одного сезона, каждый раз радуя ценителей джаза разнообразными программами. Знаменитый саксофонист и композитор Николай Левиновский были удостоены премии Олега Янковского «Творческое открытие» в 2012 году за многолетний вклад в развитие джаза. В 2019 году музыкальную программу фестиваля украсит концерт к 120-летию со дня рождения «Герцога джаза» - Дюка Эллингтона, оригинальные оркестровые произведения которого оказали сильнейшее эстетическое воздействие на развитие культуры XX века. Один из самых близких друзей фестиваля Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр при участии трёхкратной обладательницы премии «Грэмми», певицы Ди Ди Бриджуотер, исполнят специальную программу в честь легендарного музыканта на сцене концертного зала «Зарядье».18 мая, концертный зал «Зарядье»Ди Ди Бриджуотер и Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутманаконцерт к 120-летию со дня рождения Дюка ЭллингтонаФестиваль «Черешневый Лес». В Москве. Каждую весну.Следите за новостями фестиваля в социальных сетях: www.facebook.com/cherryforestfest/ www.instagram.com/cherryforestfest/ И на сайте: https://boscofamily.ru/



страна

Россия, США

музыкальный стиль

мэйнстрим Расскажи друзьям:





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