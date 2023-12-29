Не стало Тони Оксли

26 декабря 2023 года в возрасте 85 лет ушел из жизни видный британский фри-джазовый барабанщик Тони Оксли (Tony Oxley). Уроженец Шеффилда (родился 15 июня 1938 года), Оксли был самоучкой, начинавшим с игры на фортепьяно, но затем остановившимся на ударных инструментах. С 1966 года Оксли живет в Лондоне и становится постоянным барабанщиком самого известного джазового клуба Англии, клуба Ронни Скотта. В этом качестве ему довелось играть со многими заокеанскими джазовыми знаменитостями, выступавшими в клубе: Ли Коницем, Джо Хендерсоном, Сонни Роллинсом, Биллом Эвансом. Но мэйнстрим не стал его любимым стилем.

В 1969 году Тони участвует в записи дебютного альбома Джона МакЛафлина Extrapolations, а позже решительно поворачивает в сторону фри-джаза: участие в квинтете с Дереком Бейли, Ивеном Паркером, Кенни Уилером и Джеффом Клайном, участие в создании независимого лейбла Incus Records, сотрудничество в конце 80-х годов с Энтони Брэкстоном и Сесилом Тейлором. В 90-х годах Оксли играл в интернациональном квартете с Томашем Станько, Бобо Стенсоном и Андерсом Йормином. Оксли – обладатель обширной дискографии с альбомами, где он выступал в качестве лидера или сотрудничал с другими музыкантами.

Леонид АУСКЕРН