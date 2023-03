Программа в честь Дюка Эллингтона в Киноклубе «Эльдар»

В один из мартовских вечеров, а именно - 10 марта, на Большой сцене Киноклуба будет представлена программа «Дюк Эллингтон. Эра Cotton Club». Программа подготовлена участниками оркестра «Столичный джаз» под управлением Фёдора Ляшкевича. В этот мартовский вечер прозвучат оригинальные аранжировки бэнда «Duke Ellington and His Orchestra», которые были сделаны самим маэстро в 20-40 годы XX столетия. Вы услышите ранние шедевры «East St. Louis Toodley- Oooo» (1926), «Dear Old Southland» (1933) и несомненный шедевр «Black and Tan Fantasy» (1945). Еще одной изюминкой вечера станут вокальные композиции в исполнении Алены Французовой и Алексея Зыкина. Это хит «It don’t mean a thing…» (1932), знаменитый блюз W.C. Handy «St. Louis Blues» (1946) и композиция «Blip-Blip» (1941).